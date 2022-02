Pokémon GO: Alle neuen Feldforschungen im Ball-Event zur Johto-Tour

In Pokémon GO findet ihr jetzt neue Feldforschungen, die ihr durch das Drehen von PokéStops erhaltet. Wir zeigen euch, welche Belohnungen sie euch jetzt bringen.

Warum gibt es neue Forschungen? Am 26. Februar läuft die große Johto-Tour in Pokémon GO. Vom 18. bis 25. Februar ist ein Vorbereitungs-Event aktiv, das euch in erster Linie mit Bällen versorgen will. Denn während des Tour-Events gibt es viele spannende Pokémon zu fangen.

Seit dem 18. Februar um 10:00 Uhr gibt es nun neue Belohnungen in ausgewählten Feldforschungen. Die bringen euch Bälle und silberne Sananabeeren. Wir zeigen euch hier in der Übersicht die neuen Quests.

Neue Feldforschungen ab 18. Februar – Wo gibt’s was?

Das sind die neuen Aufgaben: Trainer aus Neuseeland konnten durch die Zeitverschiebung bereits voll im neuen Event durchstarten und trugen die neuen Feldforschungen zusammen.

Aufgabe: Fange 2 Voltobal Belohnung: 3 Pokébälle

Fange 2 Voltobal Aufgabe: Lande 3 großartige Würfe Belohnung: 3 Superbälle

Lande 3 großartige Würfe Aufgabe: Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander Belohnung: 3 Sananabeeren

Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander Aufgabe: Lande 5 gute Würfe Belohnung: 10 Pokébälle

Lande 5 gute Würfe Aufgabe: Lande einen fabelhaften Wurf Belohnung: 3 Hyperbälle

Lande einen fabelhaften Wurf Aufgabe: Lande 4 großartige Curveball-Würfe hintereinander Belohnung: 1 Silberne Sananabeere

Lande 4 großartige Curveball-Würfe hintereinander

Um euch mit noch mehr Bällen zu versorgen, gibt es außerdem eine neue Befristete Forschung für euch. Die ist wieder in vier Kapitel aufgeteilt und verlangt von euch, an Stops zu drehen, Geschenke zu versenden und Feldforschungen abzuschließen. Alle Aufgaben und Belohnungen der Befristeten Forschung zum Ball-Event findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Was passiert noch im Event? Ihr findet zum ersten Mal Hisui-Lektrobal im Spiel. Vor ein paar Wochen zog bereits Hisui-Voltobal ein, konnte aber nicht weiterentwickelt werden. Nun gibt es endlich auch den Nachfolger für euch.

Dazu bringen euch jetzt auch eure Kumpel-Pokémon Geschenke, in denen Bälle stecken. Alle Informationen zum Vorbereitungs-Event zur Johto-Tour haben wir für euch zusammengefasst.