Pokémon GO startet diese Woche großes Ball-Event mit Hisui-Lektrobal

In Pokémon GO startet in dieser Woche das Event „Bleib am Pokéball“ zur Vorbereitung auf die GO: Tour. Wir zeigen euch hier das neue Pokémon und Boni sowie Inhalte, die ihr eine Woche lang ausnutzen solltet.

Was ist das für ein Event? Bevor am 26. Februar die große GO Tour: Johto startet, veranstaltet Niantic mit euch ein Vorbereitungsevent. Während des einwöchigen Events sollt ihr viele Bälle sammeln können, die ihr dann bei der Johto-Tour gebrauchen könnt. Die Details zum Event „GO Tour: Bleibt am Pokéball“ sind jetzt bekannt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch das neue Hisui-Lektrobal und die weiteren Inhalte, die euch in den nächsten Tagen erwarten.

GO Tour: Bleib am Pokéball

Wann startet das Event? Los geht’s am Freitag, den 18. Februar, um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann eine Woche lang aktiv und endet am Freitag, den 25. Februar, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das Besondere in Kürze:

Hisui-Lektrobal wird veröffentlicht

Feldforschungen und eine befristete Forschung stocken euren Vorrat an Pokébällen, Superbällen und Hyperbällen auf

Eure Kumpel-Pokémon bringen euch Geschenke mit Pokébällen

Für euren Avatar gibt’s ein Ballduin-Kostüm im Shop (Siehe Titelbild)

Neue Pokémon-Form: Vor ein paar Wochen wurde Hisui-Voltobal in Pokémon GO freigeschaltet. Bisher konnte man es aber nicht zu Hisui-Lektrobal entwickeln. Das ändert sich nun durch das Vorbereitungsevent der GO-Tour, den darin feiert Hisui-Lektrobal sein Debüt. Ihr könnt Hisui-Voltobal mit 50 Bonbons zu Hisui-Lektrobal entwickeln.

Befristete Forschung: Die Aufgaben der Forschung kennen wir noch nicht. Niantic verriet, dass es darin Pokébälle als Belohnung geben wird. Dazu kommen Feldforschungen, die euch mit Pokébällen, Superbällen und Hyperbällen belohnen.

Spawns in der Wildnis: Für das Event suchte Niantic einige Pokémon aus, die dann häufiger in der Wildnis erscheinen. Wir listen euch die Spawns hier auf. Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr auch als Shiny fangen.

Voltobal*

Hisui-Voltobal

Smogon*

Marill*

Wailmer*

Monozyto

Tarnpignon

Mit Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon:

Pummeluff*

Lektrobal

Hutsassa

Galar-Flunschlick*

Mit dem Event habt ihr volle 7 Tage Zeit, euer Inventar mit Bällen zu füllen. Wer bei der großen Johto-Tour viele Pokémon fangen will, sollte diese Gelegenheit unbedingt nutzen. Es bietet sich außerdem an, unnötige Items auszusortieren. So habt ihr dann mehr Platz für Bälle in eurer Aufbewahrung.

Habt ihr schon ein Ziel, mit wie vielen Bällen ihr die Johto-Tour antreten wollt, oder sind die beiden Events jetzt ganz uninteressant für euch? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.