Pokémon GO: Alle Belohnungen der Befristeten Forschung zum Ball-Event – Das steckt drin

Das große Vorbereitungs-Event zur Pokémon GO-Tour: Johto bringt eine Befristete Forschung mit. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startet am Samstag, dem 26. Februar, die große Johto Tour. Das Vorbereitungs-Event dafür läuft vom 18. Februar, um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 25. Februar. Das Event dient dazu, möglichst viele Bälle zu erhalten, damit ihr während des großen Events am 26. Februar dann viele Pokémon fangen könnt.

Um euch das Verdienen von Bällen noch mehr zu erleichtern, ist eine Befristete Forschung aktiv, die euch mit Bällen, Sternenstaub und EP belohnt. Bedenkt, dass diese Forschung nur während des Event-Zeitraums aktiv ist. Ihr müsst sie also spätestens am 25. Februar zum Event-Ende erledigt haben, um alle Belohnungen zu erhalten.

GO Tour Vorbereitung – Forschung für Bälle 1/4

Aufgabe Belohnung Drehe einen PokéStop

oder eine Arena 3 Pokébälle Schließe eine Feldforschung

ab 2 Superbälle Schicke ein Geschenk an

einen Freund 1 Hyperball

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 100 Sternenstaub und 100 Erfahrungspunkte.

GO Tour Vorbereitung – Forschung für Bälle 2/4

Aufgabe Belohnung Drehe 3 PokéStops

oder Arenen 6 Pokébälle Schließe 3 Feldforschungen

ab 4 Superbälle Schicke 3 Geschenke an

Freunde 2 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 200 Sternenstaub und 200 Erfahrungspunkte.

GO Tour Vorbereitung – Forschung für Bälle 3/4

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops

oder Arenen 9 Pokébälle Schließe 5 Feldforschungen

ab 6 Superbälle Schicke 5 Geschenke an

Freunde 3 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 300 Sternenstaub und 300 Erfahrungspunkte.

GO Tour Vorbereitung – Forschung für Bälle 4/4

Aufgabe Belohnung Drehe 10 PokéStops

oder Arenen 20 Pokébälle Schließe 10 Feldforschungen

ab 15 Superbälle Schicke 10 Geschenke an

Freunde 5 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 500 Sternenstaub und 500 Erfahrungspunkte.

Wie gefällt euch die Befristete Forschung zum Vorbereitungs-Event? Findet ihr, dass die Anzahl der Bälle genug ist, um euch auf die anstehende Johto-Tour vorzubereiten, oder hätte Niantic hier die Zahlen weiter nach oben drehen sollen, damit die Forschung attraktiver ist?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über die Inhalte aus.

Die stärksten Angreifer von Pokémon GO zeigen wir euch im Video