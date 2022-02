Pokémon GO Tour: Johto ohne Ticket spielen? Das sind eure Inhalte

Die Pokémon GO Tour: Johto im Februar 2022 steht an. Ihr könnt am Event mit und ohne Ticket teilnehmen. Wir zeigen euch die Unterschiede, welche Vorteile die Ticket-Käufer haben und ob sich der Kauf lohnt.

Im Februar startet der große Pokémon GO Tour mit dem Thema „Johto“. Das ist ein eintägiges Event, für das Trainer sich ein Ticket kaufen können. Doch das Ticket ist kein Zwang, um mitzuspielen. Es schaltet lediglich weitere Inhalte und Boni frei.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Inhalte ihr bekommt, wenn ihr euch kein Ticket kauft. Dazu der Vergleich zu den Inhalten, die Ticket-Käufer bekommen. So könnt ihr leicht herausfinden, ob sich ein Kauf für eure Ansprüche überhaupt lohnt.

Welche Inhalte bringt die Johto-Tour ohne Ticket?

Was ist das für ein Event? Die Pokémon GO Tour: Johto

Wann läuft das? Am 26. Februar von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr Ortszeit

Was kostet das Ticket? Wer ein Ticket kauft, muss dafür etwa 11,99 € bezahlen. Jeder Ticket-Käufer kann sich für die Silberne oder Goldene Edition entscheiden.

Welche Boni gibt es?

Mit Ticket

– Alle Pokémon aus der Johto-Region erscheinen in der Wildnis, Raids und als Belohnung aus Forschungen. Sie werden von Rauch angezogen und schlüpfen aus Eiern.

– Alle Johto-Pokémon erscheinen auch als Shiny

– Dazu gibt es eine Spezialforschung mit Celebi und anschließend eine Meisterwerk-Forschung.

– Icognito in den Buchstaben G, O, T, U, R und J sind verfügbar – sogar als Shiny

– Besondere Sammler-Medaillen

– Kostenloses Bundle im Shop

– Eier schlüpfen viermal so schnell

– Doppelte Bonbons durch das Ausbrüten von Eiern

– Zusätzliche Bonbons, wenn ihr Johto-Pokémon fangt

– Bis zu neun kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben bei Arenen

– Exklusive Ingame-Medaille

– Überraschung bei Schnappschüssen

– Besondere Sticker

Ohne Ticket

– Einige Pokémon aus der Johto-Region erscheinen in der Wildnis, in Raids und schlüpfen aus 7-km-Eiern – Auch als Shiny

– Pokémon wie Pichu, Pii, Fluffeluff und Togepi schlüpfen aus 2-km-Eiern

Die Boni ohne Ticket im Detail:

Wenn ihr euch kein Ticket kauft, könnt ihr an einer abgespeckten Version der Johto-Tour teilnehmen. Manche Boni erhaltet ihr dann nur teilweise, andere gar nicht. Wir gehen hier genauer auf die Boni ein, die jeder Spieler ohne Ticket erhält.

Pokémon aus der Johto-Region erscheinen in der Wildnis, in Raids und schlüpfen aus 7-km-Eiern. In Raids sind das auch Entei, Suicune, Raikou, Lugia und Ho-Oh. Lugia, die ihr während des Events fangt, beherrschen die Spezialattacke Luftstoß. Ho-Oh, die ihr während des Events fangt, beherrschen die Spezialattacke Läuterfeuer.

Dazu erscheinen die regionalen Pokémon Skaraborn und Corasonn weltweit in Raid-Kämpfen

Aus den 2-km-Eiern schlüpfen Pichu, Pii, Fluffeluff, Togepi, Rabauz, Kussilla, Elekid und Magby

Ihr könnt während des Events 6 Spezialtausche durchführen

Während des Events wechseln 5 Habitate durch – Sie alle bieten unterscheidliche Pokémon

Musikalisch unterlegt wird das Event mit Musik von dem Pokémon-Komponisten Junichi Masuda

Ihr könnt eine Befristete Forschung lösen, die sich um Trainerkämpfe dreht

Der starke Evoli-Bonus steht euch bis 23:00 Uhr Ortszeit zur Verfügung – Der Bonus sorgt dafür, dass die Entwicklungen von Psiana und Nachtara keine Kilometer-Anforderung haben

Ihr verzichtet ohne Ticket auf die exklusive Event-Spezialforschung, die euch ein schillerndes Garados und das mysteriöse Pokémon Celebi garantiert. Erst durch Abschluss dieser Spezialforschung erhaltet ihr die exklusive Meisterwerk-Forschung. Die soll euch lange beschäftigen und belohnt euch schließlich mit Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh.

Außerdem entgehen euch Boni auf die Eier-Schlüpf-Geschwindigkeit, mehr Bonbons durch Ausbrüten und für das Fangen von Johto-Pokémon, Sticker von Stops, eine Ingame-Medaille, das kostenlose Bundle mit 3 Fern-Raid-Pässen und auch die 9 zusätzlichen kostenlosen Raid-Pässe.

Anhand der Vergleiche zu den Boni des Events könnt ihr jetzt leicht entscheiden, ob ihr das Event mit Ticket spielen wollt, oder ob sich ein Kauf für euch nicht lohnt.

Wie habt ihr euch bezüglich des Tickets der Johto Tour entschieden? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt und warum ihr euch dafür oder dagegen entschieden habt oder warum ihr noch unentschlossen seid.