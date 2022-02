Pokémon GO: Johto Tour – Goldene oder silberne Edition? Das sind eure Shinys

Das müsst ihr noch zum Event wissen: Zur Vorbereitung auf die Johto Tour haben wir auf MeinMMO für euch wichtige Informationen zusammengefasst. Damit könnt ihr euch leichter entscheiden, ob ihr an dem Event teilnehmen wollt und ob ein Ticket-Kauf für euch überhaupt in Frage kommt.

In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Pokémon und deren Shinys im Vergleich mit der silbernen Edition. Die Pokémon Endivie, Feurigel, Karnimani und Hoppspross haben in beiden Editionen eine höhere Chance, als Shiny getroffen zu werden.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die unterschiedlichen Shiny-Chancen der goldenen und silbernen Johto-Edition. So könnt ihr euch leicht entscheiden, welches die bessere Wahl ist.

Das müsst ihr wissen: Am 26. Februar 2022 läuft in Pokémon GO die große Johto Tour . Wer sich ein Ticket kauft, muss sich entscheiden, ob er die goldene oder die silberne Edition dieses Events spielen möchte. Die wichtigsten Unterschiede sind dabei Pokémon, die von Rauch angezogen werden, und bei welchen Pokémon ihr erhöhte Shiny-Chancen habt.

Für die Johto-Tour in Pokémon GO gibt es die silberne und goldene Edition. Welche sollte man wählen? Wir zeigen euch, welche Shinys euch dahinter erwarten.

