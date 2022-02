Pokémon GO: Meisterwerk Forschung – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO bringt euch die Meisterwerk-Forschung Apex-Crypto-Ho-Oh und Apex-Crypto-Lugia. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr in der neuen Spezialforschung erhaltet.

Was ist das für eine Forschung? Seit dem Start Johto-Tour 2022 könnt ihr an dieser Forschung teilnehmen. Voraussetzung ist, dass ihr die Johto-Spezialforschung mit Celebi abgeschlossen habt. Die gibt es nur für Trainer, die sich ein Ticket für die Johto-Tour kauften.

Wir zeigen euch im folgenden Abschnitt alle bekannten Aufgaben und Belohnungen der Meisterwerk-Forschung in Pokémon GO. Bedenkt, dass diese Forschung dafür ausgelegt ist, viel Zeit zu beanspruchen.

Meisterwerk-Forschung Apex 1/4

Aufgabe Belohnung Verdiene 100.000 EP 10 Hypertränke Schließe 100 Feldforschungen

ab 1.000 EP Fange 100 verschiedene

Arten von Pokémon Begegnung mit

Apex-Crypto-Ho-Oh

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und löst eure Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 20 Ho-Oh-Bonbons und 1.000 Sternenstaub.

Meisterwerk-Forschung Apex 2/4

Aufgabe Belohnung Verdiene 30 Tage hintereinander

ein Herz mit deinem Kumpel 1 Knursp Verschicke 50 Geschenke an

Freunde 1 Lockmodul Öffne 10 Geschenke 1 Glücks-Ei

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und löst eure Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 EP, 3 Sonderbonbons und 2.000 Sternenstaub.

Aufgrund der Aufgabe, für die man 30 Tage hintereinander ein Herz mit seinem Kumpel verdienen muss, gibt es noch keinen weiteren Fortschritt in dieser Forschung. Bisher wurde noch nicht von Trainern bestätigt, wie Kapitel 3 und Kapitel 4 weitergehen. Sobald die Aufgaben bekannt sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren und euch hier auf MeinMMO darüber informieren. Folgt uns also, damit ihr das nicht verpasst.

Meisterwerk-Forschung Apex 3/4

Aufgabe Belohnung Aufgabe 1 ? Aufgabe 2 ? Aufgabe 3 ?

Stufen-Belohnung: Noch unbekannt.

Meisterwerk-Forschung Apex 4/4

Aufgabe Belohnung Aufgabe 1 ? Aufgabe 2 ? Aufgabe 3 ?

Stufen-Belohnung: Noch unbekannt.

In den nächsten Wochen soll es in Pokémon GO noch viele neue Spezialforschungen geben. Da erklärte Niantic in der Aussicht für den Anfang von 2022.