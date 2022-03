Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im April ist Alola-Knogga – Ist das gut?

Wie bekommt man einen Forschungsdurchbruch? Ihr könnt in Pokémon GO jeden Tag einen Forschungsstempel verdienen, indem ihr eine Feldforschung abschließt. Macht ihr das siebenmal und sammelt sieben Stempel, dann erhaltet ihr automatisch einen Forschungsdurchbruch, den ihr einlösen könnt.

Kann man Alola-Knogga als Shiny fangen? Ja, mit Glück könnt ihr dem Pokémon in seiner Shiny-Form begegnen. Wie das aussieht, zeigen wir euch in der folgenden Grafik:

Das sind seine Stärken: Alola-Knogga gehört zu den Typen Feuer und Geist. Zu seinen stärksten Movesets im PvP-Angriff gehören Feuerwirbel und Spukball. Im PvP ist es in der Superliga recht gut, gehört dort aber nicht ganz zu den besten Angreifern. In einzelnen kleinen Cups performt es auch gut. In der Hyperliga und Meisterliga hat das Pokémon allerdings keinen großen Nutzen.

In Pokémon GO wurden die Ereignisse für den Monat April bekannt gegeben. Darunter auch die Informationen darüber, wen ihr im Forschungsdurchbruch treffen werdet. Im April trefft ihr Alola-Knogga als besondere Begegnung.

In Pokémon GO erhaltet ihr für eure Feldforschungsdurchbrüche im April 2022 Begegnungen mit Alola-Knogga. Wir zeigen euch, wie stark das Pokémon ist.

