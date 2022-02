Pokémon GO Johto: Befristete Forschungen mit Entei, Raikou und Suicune – Alle Belohnungen

Tipp: Entei, Raikou und Suicune könnt ihr während der Johto-Tour in der Wildnis finden. Sie sind schwer zu fangen, deshalb solltet ihr zunächst einen Schnappschuss von ihnen machen, bevor ihr das Fangen ausprobiert. So löst ihr die Aufgabe leicht.

Was ist das für eine Forschung? Die Befristete Forschung steht allen Trainern zur Verfügung – egal, ob ihr mit oder ohne Ticket spielt. Für das Erledigen der Aufgaben werdet ihr mit den legendären Bestien belohnt, die als starke Angreifer in eurer Sammlung eine wichtige Rolle spielen können.

