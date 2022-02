Während der GO Tour: Johto in Pokémon GO sind zu verschiedenen Zeiten Habitate und Spawns aktiv. Wir zeigen euch, zu welcher Zeit welche Monster erscheinen.

Was sind das für Zeiten? Während der großen GO:Tour Johto sind verschiedene Habitate aktiv. Sie unterscheiden sich dadurch, welche Pokémon dann in der Wildnis erscheinen. Die meisten Habitate sind eine Stunde lang aktiv und wechseln dann.

Diese Habitate sind bekannt:

Neuborkia : 9 Uhr bis 10 Uhr und 14 Uhr bis 15 Uhr

: 9 Uhr bis 10 Uhr und 14 Uhr bis 15 Uhr Viola City : 10 Uhr bis 11 Uhr und 15 Uhr bis 16 Uhr

: 10 Uhr bis 11 Uhr und 15 Uhr bis 16 Uhr Nationalpark : 11 Uhr bis 12 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr

: 11 Uhr bis 12 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr Dukatia City : 12 Uhr bis 13 Uhr und 17 Uhr bis 18 Uhr

: 12 Uhr bis 13 Uhr und 17 Uhr bis 18 Uhr Silberberg : 13 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr

: 13 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr Von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr sind dann alle Habitate gleichzeitig aktiv

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Pokémon in welchen Habitaten spawnen. Bedenkt, dass das nicht alle Pokémon sind, die währenddessen spawnen. Ihr trefft die hier aufgeführten häufig.

Neuborkia

Wann? Von 9 Uhr bis 10 Uhr und 14 Uhr bis 15 Uhr.

Welche Pokémon?

Quaputzi

Evoli

Endivie

Meganie

Feurigel

Tornupto

Karnimani

Impergator

Wiesor

Hoothoot

Hoppspross

Viola City

Wann? Von 10 Uhr bis 11 Uhr und 15 Uhr bis 16 Uhr.

Welche Pokémon?

Golbat

Flegmon

Iksbat

Togetic

Natu

Xatu

Voltilamm

Yanma

Felino

Kramurx

Laschoking

Nationalpark

Wann? Von 11 Uhr bis 12 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr.

Welche Pokémon?

Duflor

Sichlor

Lampi

Mogelbaum

Sonnkern

Girafarig

Tannza

Pottrott

Dukatia City

Wann? Von 12 Uhr bis 13 Uhr und 17 Uhr bis 18 Uhr.

Welche Pokémon?

Chaneira

Porygon

Marill

Griffel

Woingenau

Snubbull

Remoraid

Miltank

Silberberg

Wann? Von 13 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr.

Welche Pokémon?

Onix

Seemon

Traunfugil

Sniebel

Schneckmag

Quiekel

Hunduster

Larvitar

Tipp: Bedenkt, dass alle Habitate zweimal an der Reihe sind und dann in den letzten Stunden von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr nochmal aktiv sind. Ihr braucht manche Pokémon, die nur in den Habitaten spawnen, für eure Sammler-Herausforderung. Das kündigte Niantic bereits im Vorfeld an.

Schaut also, welche Pokémon euch noch fehlen und versucht sie dann gezielt in den Habitat-Stunden zu fangen.

Habt ihr schon ein Habitat, auf das ihr euch am meisten freut?