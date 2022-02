Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Ho-Oh zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Schwächen von Ho-Oh: Das Pokémon gehört zu den Typen Feuer und Flug und hat Schwächen gegen Gestein, Wasser und Elektro. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Ho-Oh zu besiegen.

Die besten Konter gegen Ho-Oh in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Ho-Oh in Raids besiegen.

