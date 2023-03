Im März trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Boreos, Ho-Oh, Voltolos und Lugia. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem das neue Mega-Meditalis und Mega-Simsala. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im März 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In jedem Monat starten in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, die meist bestimmte Bosse in die Raids bringen.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Bosse, die ihr im März 2023 in 5er-Raids und Mega-Raids trefft. Dazu auch die Übersicht aller Raid-Stunden, die mittwochs aktiv sind.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im März 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im März 2023 bei Pokémon GO aktiv:

Termin Raidboss 1. März Boreos (Inkarnationsform)* Unser Konter-Guide gegen Boreos in der Inkarnationsform 8. März Ho-Oh* 15. März Ho-Oh* 22. März Voltolos (Inkarnationsform)* 29. März Lugia* Pokémon, die mit einem Stern (‘) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im März 2023 erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im März 2023

Datum Raidbosse 1. März bis 8. März Boreos (Inkarnationsform)* in 5er-Raids 1. März bis 8. März Mega-Glurak Y* in Mega-Raids 8. März bis 21. März Ho-Oh* in 5er-Raids 8. März bis 21. März Mega-Meditalis* in Mega-Raids 21. März bis 28. März Voltolos (Inkarnationsform)* in 5er-Raids 21. März bis 28. März Mega-Bisaflor* in Mega-Raids 28. März bis 10. April Lugia* in 5er-Raids 28. März bis 10. April Mega-Simsala* in Mega-Raids

Das ist besonders: Einige Bosse, die schon längere Zeit nicht im Spiel waren, kehren im März 2023 zurück zu Pokémon GO. Für diejenigen, die gerne raiden, ist auch das starke Mega-Simsala interessant. Andere Trainer haben seit langer Zeit die Aufgabe der Spezialforschung offen, einen Schnappschuss von Boreos zu machen und freuen sich, dass es nun möglich wird.

Die besten Angreifer in Pokémon GO sortiert nach Typ