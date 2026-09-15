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Pokémon GO: Mega-Bisaflor Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid Guide

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon GO Mega Bisaflor Titel

Die besten Konter gegen Mega-Bisaflor in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Bisaflor in Raids besiegen.

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Was ist Mega-Bisaflor für ein Pokémon? Mega-Bisflor ist die stärkere Mega-Form des bekannten Pokémon aus der ersten Generation. Es gehört zu den Typen Pflanze und Gift. Die Mega-Raids gibt es seit dem August 2020 in Pokémon GO.

Wann ist Mega-Bisaflor verfügbar? Ihr findet den Boss in der Zeit vom 16. September 2026 um 6:00 Uhr bis zum 22. September 2026 um 22:00 Uhr in Mega-Raids. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Bisaflor und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Mega-Bisaflor im Raid besiegen – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+
  2. Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  3. Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Psychostoß
  4. Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
  5. Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  6. Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+
  7. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  8. Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  9. Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  10. Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Fliegen
  11. Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  12. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  13. Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
  14. Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  15. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  16. Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese
  17. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  18. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  19. Mega-Calamanero mit Psychoklinge und Psystrahl+
  20. Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß

Schwächen von Mega-Bisaflor: Das Pokémon gehört zu den Typen Pflanze und Gift und hat Schwächen gegen Flug, Feuer, Psycho und Eis. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Bisaflor zu besiegen.

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Gibt es Shiny Mega-Bisaflor? Ja, ihr Shiny Mega-Bisaflor in Pokémon GO fangen.

Pokémon-GO-Mega-Bisaflor-Shiny
Hier seht ihr den Vergleich zwischen dem normalen Mega-Bisaflor (links) und Shiny Mega-Bisaflor (rechts)

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und diese auf einem entsprechend hohem Level sind, dann könnt ihr Mega-Bisaflor zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr antretet: organisiert bereits vorab euer Team. Dadurch spart ihr nicht nur in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit, sondern habt auch die Gewissheit, dass ihr immer mit eurem besten Team antretet: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.