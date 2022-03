Pokémon GO: Mega-Bisaflor Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid Guide

Die besten Konter gegen Mega-Bisaflor in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Bisaflor in Raids besiegen.

Was ist Mega-Bisaflor für ein Pokémon? Mega-Bisflor ist die stärkere Mega-Form des bekannten Pokémon aus der ersten Generation. Es gehört zu den Typen Pflanze und Gift. Die Mega-Raids gibt es seit dem August 2020 in Pokémon GO.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Bisaflor und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Bisaflor im Raid besiegen – Mit diesen Kontern

Crypto Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Mega-Glurak-Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Crypto Ho-Oh mit Einäschern und Sturzflug Crypto Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Crypto Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Hoopa Entfesselt mit Konfusion und Psychokinese Mega-Glurak-X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Mega-Gengar mit Schlecker und Psychokinese Crypto Kokowei mit Sondersensor und Psychokinese Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto Simsala mit Konfusion und Psychokinese Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++ Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger

Schwächen von Mega-Bisaflor: Das Pokémon gehört zu den Typen Pflanze und Gift und hat Schwächen gegen Flug, Feuer, Psycho und Eis. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Bisaflor zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Bisaflor? Ja, ihr Shiny Mega-Bisaflor in Pokémon GO fangen.

Hier seht ihr den Vergleich zwischen dem normalen Mega-Bisaflor (links) und Shiny Mega-Bisaflor (rechts)

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Bisaflor zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.