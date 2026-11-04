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Pokémon GO: Boreos (Inkarnationsform) Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon GO Boreos Titel

Die besten Konter gegen Boreos in seiner Inkarnationsform im Guide für Pokémon GO. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in 5er-Raids besiegen und fangen.

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Was ist Boreos für ein Pokémon? Boreos ist ein legendäres Pokémon aus der fünften Spielgeneration. Es kann in der Inkarnationsform und der Tiergeistform vorkommen. Beide Formen gehören zum Typ Flug.

Wann kommt Boreos (Inkarnationsform)? Den Boss findet ihr aktuell in 5*-Raids. Er lässt sich hier noch bis zum 8. November 2026 um 10:00 Uhr finden.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Boreos (Inkarnationsform) und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Boreos (Inkarnationsform) besiegen und fangen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Ladungsstoß+
  2. Mega-Raichu X mit Donnerschock und Volttackle+
  3. Crypto-Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner
  4. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  5. Mega-Raichu Y mit Donnerschock und Blitzkanone+
  6. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+
  7. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  8. Mega-Diancie mit Steinwurf und Steinhagel
  9. Mega-Despotar mit Katapult und Steinkante
  10. Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß
  11. Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Donnerblitz
  12. Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer
  13. Zamazenta (König des Schildes) mit Eiszahn und Gigantenstoß
  14. Zeraora mit Funkensprung und Plasmafäuste
  15. Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerorkan
  16. Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner
  17. Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß
  18. Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel
  19. Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz
  20. Crypto-Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Schwächen von Boreos (Inkarnationsform): Das Pokémon gehört zum Typ Flug und hat Schwächen gegen Gestein, Elektro und Eis. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Boreos in seiner Inkarnationsform zu besiegen.

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Gibt es Shiny Boreos? Ja, ihr könnt Boreos in seiner Inkarnationsform auch als Shiny fangen, wenn ihr etwas Glück habt. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zwischen der normalen Version und dem Shiny.

Pokémon-GO-Boreos-Inkarnationsform-Shiny
Boreos links in normaler Form und rechts als Shiny

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr die Inkarnationsform von Boreos mit 2 Trainern besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Wenn ihr vor dem Beitritt in den Raid in der Lobby Zeit sparen wollt, guckt euch unsere Tipps zum Organisieren eurer Raid-Teams an.