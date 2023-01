Pokémon GO: Trainer zeigt die nützlichsten Pokémon 2023 – Habt ihr sie?

Die Monster in Pokémon GO sind unterschiedlich stark und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Ein Spieler fasst nun zusammen, welche die insgesamt nützlichsten Pokémon im Spiel sind.

Was macht ein nützliches Pokémon aus? Es gibt unterschiedliche Faktoren, die man in Pokémon GO berücksichtigen muss.

Der Typ eines Monsters spielt eine wichtige Rolle. Ein starkes Feuer-Monster kann sehr gut gegen Pflanzen-Typen sein, verliert aber im Kampf gegen Wasser.

Dazu kommen Fragen wie die Geschwindigkeit von Angriffen, die Stärke der Attacken, das Durchhaltevermögen hinsichtlich Defensiv-Werten und Lebenspunkten.

Manche Monster sind besonders in Raids stark, andere im PvP, wieder andere sind gute Arena-Verteidiger und manche eignen sich nur als Eintrag für den Pokédex.

Ein Trainer bei reddit hat diese Faktoren nun zusammengefasst und eine Liste der nützlichsten Monster in Pokémon GO erstellt.

Welche sind die insgesamt nützlichsten Pokémon in Pokémon GO?

Das ist die Liste: Der User iSporE hatte schon Ende August 2022 einen ersten Post auf reddit verfasst, der die insgesamt „nützlichsten“ Pokémon zusammenfasste. Diese Rechnung bekam über die Zeit zwei Updates – das jüngste stammt vom 30. Dezember 2022.

iSporE verteilt in seiner Rechnung Punkte für Faktoren wie Typen-Effektivität, die Stärke der Monster in Raids, in der PvP-Liga und als Arena-Verteidiger und fasst diese zusammen.

Der User bezieht sich dabei auf Daten der Datenbanken von Pokebattler für Raids, PvPoke für PvP und die Stats im Spiel für Arena-Verteidiger. Es wird dabei von Level 50 der Monster ausgegangen.

Der Post von User iSporE zeigt die nützlichsten Monster (via reddit / iSporE)

Am Ende kommt nach aktuellem Stand die folgende Liste raus. Nach den Berechnungen des Users sind die momentan insgesamt nützlichsten Monster in Pokémon GO folgende:

Crypto-Mewtu Crypto-Mamutel Crypto-Lavados Crypto-Despotar Crypto-Sniebel Mamutel Crypto-Dragoran Trikephalo Knackrack Rihornior

Schaut man auf die nützlichsten Monster pro Typ, sind das laut iSporE:

Psycho: Crypto-Mewtu

Kampf: Crypto-Machomei

Boden: Crypto-Mamutel

Feuer: Crypto-Lavados

Elektro: Crypto-Zapdos

Gestein: Crypto-Despotar

Käfer: Cavalanzas

Pflanze: Katagami

Stahl: Crypto-Metagross

Normal: Heiteira

Fee: Crypto-Gardevoir

Gift: Mega-Gengar

Geist: Skelabra

Unlicht: Crypto-Despotar

Drache: Crypto-Dragoran

Flug: Crypto-Lavados

Wasser: Crypto-Sumpex

Eis: Crypto-Mamutel

Man merkt: Den verbesserten Angriffswert von Crypto-Pokémon sollte man nicht vernachlässigen.

Fehlen da nicht ein paar Monster? Es fällt auf, dass nicht immer die stärksten Angreifer pro Typ vertreten sind. Auch einige Legendäre, die man vielleicht erwarten würde, fehlen.

iSporE erklärt in seinem Post, dass dies durch das Zusammenfassen der Kategorien zustande kommt. Einige Legendäre, Crypto- oder Mega-Monster verlieren Punkte, weil sie beispielsweise nicht in Arenen eingesetzt werden können oder dort einfach defensiv zu schwach sind.

Was sind die nützlichsten Monster in Raids?

Nützlichste Monster in Raids: Auch auf die Raids hat der User nochmal genauer geschaut. Schaut man ausschließlich auf den allgemeinen Nutzen in Raids, sieht die Top 10 laut iSporE nochmal anders aus:

Mega-Gengar Crypto-Mewtu Crypto-Mamutel Mega-Lohgock Crypto-Despotar Mega-Glurak Y Terrakium Crypto-Sniebel Mega-Aerodactyl Mega-Banette

Zudem hat der User auch noch speziellere Listen angefertigt. In seinem Post auf reddit zeigt er Listen verschiedener Typen-Effektivitäten, PvP-Monster und Arena-Verteidiger, außerdem kann man die grundlegende Excel-Tabelle einsehen. Den kompletten Post von iSporE findet ihr hier (via reddit).

Was in der Rechnung laut dem User allerdings derzeit noch fehlt, ist der Einbezug von der Effektivität gegen Team Rocket.

Was sollte man bei diesen Listen beachten?

Offensichtlich handelt es sich bei den gezeigten Monstern immer um sehr nützliche und gute Monster. Allerdings sollte man beachten, dass es im Spezialfall dann wieder wichtig ist, auf das richtige Monster zu setzen und beispielsweise bei Raids den Typen einzubeziehen.

Wenn ihr eure Raid-Teams für spezielle Bosse zusammenstellt, solltet ihr eher auf die mächtigsten Angreifer der jeweiligen Typen zurückgreifen. Dabei hilft euch die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO helfen.

Dennoch ist es interessant zu sehen, welche Monster Kategorien-übergreifend die nützlichsten sind. Was haltet ihr von der Liste? Könnt ihr die Einschätzungen nachvollziehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!