Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit eine Rampenlicht-Stunde statt. In der Zeit steht ein Pokémon im Fokus, das nahezu überall in der Wildnis erscheint. Zum Beginn eines Monats kündigen die Entwickler an, welche Pokémon und Boni in den kommenden Wochen im Mittelpunkt der Events stehen.

Zu den Boni gehören mehr Sternenstaub, mehr EP oder mehr Bonbons. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im Januar 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Januar 2023

Das sind die Termine: Im Januar erwarten euch fünf Rampenlicht-Stunden. Bei diesen werden folgende Pokémon und Boni im Fokus stehen:

Datum Pokémon & Boni 3. Januar Alola-Sandan* und doppelte Entwicklungs-EP 10. Januar Flauschling* und doppelter Fang-Sternenstaub 17. Januar Samurzel* und doppelte Fang-EP 24. Januar Zapplardin und doppelte Fang-Bonbons 31. Januar Elezeba* und doppelte Verschick-Bonbons Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Rampenlicht-Stunde am 3. Januar

Welches Pokémon? Die erste Rampenlicht-Stunde im Januar 2023 bringt euch Alola-Sandan. Ihr könnt es zu Alola-Sandamer weiterentwickeln. Beide Pokémon gehören zu den Typen Eis und Stahl.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Alola-Sandan könnt ihr als Angreifer ignorieren. Alola-Sandamer hingegen spielt im PvP in der Superliga und der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit. Aber auch hier gibt es stärkere Alternativen. Außerdem gab es Alola-Sandan schon recht häufig als Inhalte bei Events.

Dennoch lohnt sich das Entwickeln von Pokémon in diesem Zeitraum, um viel EP zu verdienen.

Kann man Shiny Alola-Sandan fangen? Ja, die schillernde Form von Alola-Sandan ist bereits in Pokémon GO aktiv und ihr könnt sie fangen.

Rampenlicht-Stunde am 10. Januar

Welches Pokémon? Bei der zweiten Rampenlicht-Stunde im Januar 2023 trefft ihr auf Flauschling. Das Pokémon stammt aus der 6. Spielgeneration und gehört zum Typ Fee. Seine Weiterentwicklung ist Sabbaione.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Flauschling ist als Angreifer nicht sonderlich interessant. Sabbaione spielt im PvP bei der Superliga und Hyperliga immerhin im oberen Mittelfeld mit.

Spannend ist aber der Sternenstaub-Bonus. Auch wenn Flauschling nicht ganz leicht zu fangen ist, solltet ihr das Event nutzen, um eure Staub-Ressourcen zu füllen.

Kann man Shiny Flauschling fangen? Ja, die schillernde Version von Flauschling ist in Pokémon GO aktiv.

Rampenlicht-Stunde am 17. Januar

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im Januar 2023 bringt euch Samurzel. Es stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Pflanze. Seine Weiterentwicklungen sind Blanas und Tengulist.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Zwar sind Samurzel und Blanas keine sonderlich starken Angreifer, doch Tengulist kann in verschiedenen Situationen sehr nützlich sein. Im PvE bei Raids ist es eine günstige Alternative zu vielen Platzhirschen, gerade für neue Spieler. Im PvP spielt es bei der Superliga und Hyperliga fast ganz vorne mit. Wer also auf der Suche nach einem starken Angreifer der Typen Pflanze und Unlicht ist, sollte das Event mitnehmen.

Kann man Shiny Samurzel fangen? Ja, die schillernde Version von Samurzel ist bereits in Pokémon GO freigeschaltet und ihr könnt es fangen.

Rampenlicht-Stunde am 24. Januar

Welches Pokémon? In der vierten Rampenlicht-Stunde im Januar 2023 trefft ihr auf das Pokémon Zapplardin. Es stammt aus der fünften Spielgeneration und gehört zum Typ Elektro. Seine Weiterentwicklungen sind Zapplalek und Zapplarang.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Zapplardin und Zapplalek sind als Angreifer nicht besonders gut. Zapplarang spielt immerhin im Mittelfeld der Superliga und der Hyperliga im PvP mit.

Den Bonbon-Bonus könnt ihr auch nutzen, wenn ihr Raidbosse fangt.

Kann man Shiny Zapplardin fangen? Bisher ist das nicht möglich. In einer frühen Grafik der Events im Januar gab Niantic allerdings an, dass man Zapplardin als Shiny fangen könne, korrigierte die Grafik aber später und nahm die Shiny-Anzeige heraus. Gut möglich, dass das Shiny im Laufe des Monats veröffentlicht wird.

Rampenlicht-Stunde am 31. Januar

Welches Pokémon? Die fünfte und letzte Rampenlicht-Stunde im Januar 2023 bringt euch Elezeba. Es gehört zum Typ Elektro und stammt aus der fünften Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Zebritz.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Weder Elezeba noch Zebritz sind als Angreifer besonders erwähnenswert. Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich, wenn ihr in der Zeit eure Sammlung aufräumt und nicht benötigte Pokémon verschickt. So könnt ihr euch mehr Bonbons dafür sichern.

Kann man Shiny Elezeba fangen? Ja, schillernde Elezeba könnt ihr in Pokémon GO fangen.