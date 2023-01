Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Januar 2023

Im Januar trefft ihr in Level-5-Raids von Pokémon GO die legendären Bosse Reshiram, Zekrom, Regice und Kapu-Riki. Dazu Mega-Bosse wie Mega-Stahlos, Mega-Schlapor und Mega-Aerodactyl. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und was die Raid-Stunden im Januar 2023 bringen.

Um welche Raids geht es? In jedem Monat bringt Pokémon GO neue Events, die bestimmte Bosse in die Raids rufen.

Wir beschäftigen uns in dieser Übersicht mit allen Bossen, die ihr im Januar 2023 in 5er-Raids und Mega-Raids trefft. Dazu gibt es die Übersicht über alle Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Januar 2023

Folgende Raid-Stunden stehen im Januar 2023 bei Pokémon GO an:

Datum Raidboss 4. Januar Reshiram* Unser Konter-Guide gegen Reshiram 11. Januar Zekrom* 18. Januar Regice* 25. Januar Kapu-Riki* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny fangen

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im Januar 2023 erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Januar 2023

Datum Raidbosse 1. Januar bis 10. Januar 5er-Raids mit Reshiram* (Attacke Kreuzflamme) 1. Januar bis 10. Januar Mega-Raids mit Mega-Stahlos* 10. Januar bis 18. Januar 5er-Raids mit Zekrom* (Attacke Kreuzdonner) 10. Januar bis 18. Januar Mega-Raids mit bisher unbekanntem Pokémon 18. Januar bis 25. Januar 5er-Raids mit Regice* 18. Januar bis 25. Januar Mega-Raids mit Mega-Schlapor* 25. Januar bis 1. Februar 5er-Raids mit Kapu-Riki* 25. Januar bis 1. Februar Mega-Raids mit Mega-Aerodactyl*

Unbekannter Boss: In der Zeit vom 10. Januar bis zum 18. Januar werdet ihr einem Mega-Boss begegnen, der bisher noch nicht von Niantic enthüllt wurde. Zum gleichen Termin startet auch das Event “Funkelnde Fantasie”, das höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Boss steht. Sobald Niantic das Event enthüllt, dürfte klar sein, um welchen Mega-Boss es sich handelt.

Hier auf MeinMMO werden wir sofort darüber berichten, wenn neue Informationen bekannt sind.

