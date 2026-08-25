Pokémon GO: Regice Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Regice für Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in 5er-Raids besiegen.
Was ist Regice für ein Pokémon? Regice ist ein Legendäres Pokémon aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Eis. Zusammen mit Regirock und Registeel gehört es in Pokémon GO zu den legendären Giganten.
Wann ist Regice im Spiel? Den Boss findet ihr in der Zeit vom 26. August 2026 bis zum 8. September 2026. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Regice und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).
Regice besiegen im Raid – Mit diesen Kontern
- Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue und Gigantenstoß
- Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue und Gigantenhieb
- Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre
- Necrozma (Abendmähne) mit Metallklaue und Stahlgestirn
- Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
- Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert
- Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Mega-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb
- Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb
- Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf
- Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag
- Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Aurasphäre
- Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller
- Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge
- Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+
- Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Crypto-Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel
- Necrozma (Morgenschwinge) mit Metallklaue und Schattenstrahl
- Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade
Die Schwächen von Regice: Aufgrund seines Eis-Typs ist Regice anfällig gegen Kampf, Gestein, Stahl und Feuer. Achtet also beim Zusammenspielen eures Konter-Teams darauf, auf diese Typen zu setzen.
Gibt es Shiny Regice? Ja, ihr könnt in Pokémon GO auf Regice treffen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Unterschiede zwischen der normalen Form und der schillernden Form von Regice.
Wie viele Spieler benötigt man? Um Regice zu besiegen, solltet ihr am besten mit mindestens drei Trainern angreifen. Nehmt zur Sicherheit noch ein paar mehr Trainer mit in die Gruppe, um den Kampf sicher zu gewinnen.
Wenn ihr eure Teams vorab organisiert, dann spart ihr in jeder einzelnen Raid-Lobby Zeit, da ihr euer fertiges Team direkt auswählen könnt. Gerade in mehreren Raids hintereinander kann dies nicht nur Zeit, sondern auch Nerven sparen: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.
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