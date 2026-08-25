Pokémon GO: Regice Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Regice für Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in 5er-Raids besiegen.

Was ist Regice für ein Pokémon? Regice ist ein Legendäres Pokémon aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Eis. Zusammen mit Regirock und Registeel gehört es in Pokémon GO zu den legendären Giganten.

Wann ist Regice im Spiel? Den Boss findet ihr in der Zeit vom 26. August 2026 bis zum 8. September 2026. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Regice und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Regice besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue und Gigantenstoß Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue und Gigantenhieb Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre Necrozma (Abendmähne) mit Metallklaue und Stahlgestirn Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Mega-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Aurasphäre Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Necrozma (Morgenschwinge) mit Metallklaue und Schattenstrahl Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Die Schwächen von Regice: Aufgrund seines Eis-Typs ist Regice anfällig gegen Kampf, Gestein, Stahl und Feuer. Achtet also beim Zusammenspielen eures Konter-Teams darauf, auf diese Typen zu setzen.

Gibt es Shiny Regice? Ja, ihr könnt in Pokémon GO auf Regice treffen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Unterschiede zwischen der normalen Form und der schillernden Form von Regice.

Wie viele Spieler benötigt man? Um Regice zu besiegen, solltet ihr am besten mit mindestens drei Trainern angreifen. Nehmt zur Sicherheit noch ein paar mehr Trainer mit in die Gruppe, um den Kampf sicher zu gewinnen.

Wenn ihr eure Teams vorab organisiert, dann spart ihr in jeder einzelnen Raid-Lobby Zeit, da ihr euer fertiges Team direkt auswählen könnt. Gerade in mehreren Raids hintereinander kann dies nicht nur Zeit, sondern auch Nerven sparen: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.