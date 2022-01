Pokémon GO: Regice Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Regice für Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr bestens auf die Raids gegen Regice vorbereitet.

Wann ist Regice im Spiel? Ab Montag, dem 24. Januar, findet ihr Regice in Raids von Pokémon GO. Es bleibt bis Dienstag, dem 1. Februar, im Spiel und kann in Raids der Stufe 5 gefunden werden.

Regice ist ein Legendäres Pokémon aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Eis. Zusammen mit Regirock und Registeel gehört es in Pokémon GO zu den legendären Giganten. Wir zeigen euch hier in der Übersicht die besten Konter gegen Regice.

Regice: Konter

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto Machomei mit Karateschlag und Wuchtschlag Crypto Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Terrakium mit Katapult und Sanctoklinge Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Crypto Ho-Oh mit Einäschern und Feuersturm Crypto Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf Skelebra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Crypto Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Lohgock mit Konter und Lohekanonade

Die Schwächen von Regice: Aufgrund seines Eis-Typs ist Regice anfällig gegen Kampf, Gestein, Stahl und Feuer. Achtet also beim Zusammenspielen eures Konter-Teams darauf, auf diese Typen zu setzen.

Gibt es Shiny Regice? Ja, ihr könnt in Pokémon GO auf Regice treffen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Unterschiede zwischen der normalen Form und der schillernden Form von Regice.

Wie viele Spieler benötigt man? Um Regice zu besiegen, solltet ihr am besten mit mindestens drei Trainern angreifen. Nehmt zur Sicherheit noch ein paar mehr Trainer mit in die Gruppe, um den Kampf sicher zu gewinnen.

Mit welchem Team zieht ihr in den Kampf gegen Regice? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.