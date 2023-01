Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Alola-Sandan und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 3. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Alola-Sandan. Wir zeigen euch hier alles zu Boni, Shinys und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. 60 Minuten lang, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, sind Boni aktiv. Einer wirkt sich auf das Erscheinen einer festgelegten Pokémon-Art aus, der andere auf EP, Sternenstaub oder Bonbons.

Heute trefft ihr bei der Rampenlicht-Stunde auf Alola-Sandan und erhaltet dazu mehr Erfahrungspunkte.

Rampenlicht-Stunde am 3. Januar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute wieder zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Eine Stunde lang ist das Event aktiv und endet dann um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr in der Wildnis sehr häufig auf Alola-Sandan. Wenn ihr die Begegnungen erhöhen wollt, könnt ihr einen Rauch aktivieren.

Als weiteren Bonus gibt es die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon.

Das ist die erste Rampenlicht-Stunde im Jahr 2023. Im Januar starten noch vier weitere Events dieser Art mit diesen Inhalten:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Alola-Sandan fangen? Ja, die schillernde Version der Alola-Form von Sandan ist bereits in Pokémon GO aktiv. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr bei der Rampenlicht-Stunde eins fangen. Allerdings sind die Chancen darauf beim Event nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Das Event lohnt sich heute überwiegend, wenn ihr den Entwicklungsbonus nutzen und euch dafür viele Erfahrungspunkte einstecken wollt. Alola-Sandan ist häufig bei Events in Pokémon GO vertreten und damit lange kein besonderer Fang mehr.

Am Wochenende startet der Community Day mit Igamaro