Pokémon GO: Community Day im Januar 2023 mit Igamaro und Boni enthüllt

Der Community Day im Januar 2023 bei Pokémon GO ist jetzt mit allen Details bekannt. Seht hier, welches Pokémon im Fokus steht und mit welchen Boni das Ganze begleitet wird.

Welche Infos sind neu? In Pokémon GO wurde der Termin für den C-Day im Januar 2023 schon im November angekündigt. Nun ist auch klar, welche Boni euch während des Events erwarten und welches Pokémon dabei in den Fokus rückt.

Was ist das für ein Event? Ein Community Days in Pokémon GO läuft so, dass dabei ein Pokémon im Fokus steht und von Boni begleitet wird. Zusammen ist Ganze dann für ein paar Stunden an einem Tag am Wochenende pro Monat aktiv.

Community Day im Januar 2023 – Start, Boni, Raids und Shinys

Wann läuft der C-Day im Januar? Am Samstag, dem 07. Januar 2023, von 14 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit.

Welches Pokémon ist im Fokus? Im Fokus des Events steht Igamaro. Es gehört zum Typ Pflanze und stammt aus der sechsten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklungen sind Igastarnish und Brigaron.

Welche Attacke? Die exklusive Attacke zum C-Day im Januar 2023 ist „Flora-Statue“ vom Typ Pflanze. Sie verursacht in Trainerkämpfen 100 Schaden sowie in Arena- und Raidkämpfen 100 Schaden. Entwickelt ihr Igastarnish während des Events oder bis zu fünf Stunden danach, dann erlernt Brigaron die Lade-Attacke „Flora-Statue“.

Damit gehört er aber noch nicht zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO:

Welche Boni gibt es?

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31

Eier, die während des Events in eine Ei-Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen viermal so schnell.

Während des Events aktivierte Lockmodule halten drei Stunden lang an.

Incense activated during the event will last for three hours.

Während des Events aktivierter Rauch (außer der tägliche Abenteuerrauch) hält drei Stunden lang an.

Macht während des Community Day ein paar Schnappschüsse – eine Überraschung könnte euch erwarten!

Ein zusätzlicher Spezial-Tausch (d. h. maximal zwei pro Tag)*

Während des Events kostet das Tauschen 50 % weniger Sternenstaub.*

(Die Boni für den zusätzlichen Spezialtausch und die 50 % Tauschkostenreduzierung sind von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit aktiv. Die restlichen Boni von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Spezialforschung: Für den Preis von etwa 1 € könnt ihr euch wieder ein Ticket für eine Spezialforschung kaufen. Die nennt sich „Stattliche Stacheln“.

Pokémon GO hat jetzt 3 neue Pokémon mit einer Besonderheit – Purmel, Puponcho und Vivillon

Bonus-Raidkämpfe: Am Event-Tag laufen nach dem C-Day, von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, besondere Raid-Kämpfe. Die Raids der Stufe 4 bringen euch Kämpfe gegen Igastarnish.

Besiegt ihr das Pokémon in Raids, spawnen 30 Minuten lang in der Nähe der bekämpften Arena wilde Igamaro. Die Raids können nur mit Raid-Pässen und Premium-Raid-Pässen bestritten werden. Ihr könnt den Raid-Kämpfen nicht mit Fern-Raid-Pässen beitreten.

Nach Monaten bietet Pokémon GO mal wieder eine Box im Shop an, die Spieler feiern