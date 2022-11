Pokémon GO: Termine für Community Days im Dezember, Januar und Februar bekannt

Die nächsten Community Days von Pokémon GO im Dezember 2022, Januar 2023 und Februar 2023 wurden mit ihren Terminen enthüllt. Wir zeigen euch, welche Daten ihr euch merken müsst.

Das bestätigte Niantic: In einem neuen Blogpost zeigte das Team von Pokémon GO die Termine für die nächsten Community-Day-Events. Denn im November lief der letzte Community Day unter der Jahreszeit des Lichts. Am 1. Dezember startet eine neue Jahreszeit.

Die bestätigten Termine zeigen wir euch in der Übersicht. Dazu verriet das Team noch weitere Daten, an denen Events laufen. Zückt also euren Terminkalender!

Community Day im Dezember 2022 – Inhalte

Wann ist Community Day im Dezember 2022? Vom 17. Dezember bis 18. Dezember. Das Event läuft an zwei Tagen.

Was passiert da? Während des Events habt ihr die Möglichkeit, alle Community-Day-Pokémon aus den Jahren 2021 und 2022 zu fangen. Das sind:

Community Days im Januar 2023 und Februar 2023

Wann sind die Termine im Januar? Im Januar 2023 gibt es wieder zwei Termine für euch. Einmal für die normale Variante des Events und einmal für die Classic-Variante des Events. Bei der Classic-Ausführung tritt ein Pokémon in den Fokus, das schon früher bei so einem Event vertreten war.

Am 7. Januar 2023 (Samstag) läuft der normale Community Day

Am 21. Januar 2023 (Samstag) läuft der Community Day Classic

Wann ist der Termin im Februar? Im Februar gibt es keinen Classic-Termin, dafür einen normalen.

Am 5. Februar 2023 (Sonntag) läuft der normale Community Day

Events im Dezember 2022

Das ist bekannt: In November erwarten euch noch diese Events. Doch neben den Community Days enthüllte Niantic noch weitere Termine, die euch in der neuen Jahreszeit erwarten. Die startet am 1. Dezember und ist dann drei Monate lang aktiv. Im Dezember sind unter anderem diese Termine interessant:

Samstag, 3. Dezember 2022

Samstag, 10. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember 2022

Samstag, 24. Dezember bis Sonntag, 25. Dezember 2022

Was an diesen Terminen genau passiert, ist bisher noch unklar. „In Kürze“ sollen weitere Infos zum C-Day im Dezember und den anderen Events folgen.

Dataminer fanden schon erste Infos zur neuen Jahreszeit und einem damit verbundenem Shiny.