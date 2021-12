Pokémon GO: Community Day im Januar mit Seemops und coolen Boni

In Pokémon GO wurde nun die Inhalte für den Community Day im Januar bekanntgegeben. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welches Monster zu diesem Event im Mittelpunkt stehen wird und verraten euch, was euch außerdem erwartet.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt. An diesem steht ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, das während des gesamten Events häufiger in der Wildnis spawnt. Auch eure Chancen auf ein schillerndes Exemplar sind an diesem Tag erhöht.

Darüber hinaus erhaltet ihr an diesem Tag den einen oder anderen besonderen Bonus. Wie Niantic nun über den Blog von Pokémon GO mitgeteilt hat, wird sich der C-Day im Januar um das Eis- und Wasser-Pokémon Seemops drehen (via pokemongolive.com).

Wann findet der Community Day statt? Der Community Day findet am Sonntag, den 16. Januar 2022, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit statt.

Community Day im Januar 2022 mit Seemops

Bei Seemops handelt es sich um ein Pokémon der Typen Eis und Wasser. Es stammt aus der 3. Spiele-Generation und lässt sich über Seejong zu Walraisa weiterentwickeln. Natürlich könnt ihr während des Community Days auf jede Menge Seemops treffen.

Sie werden an jeder Ecke zu finden sein und mit Hilfe von Rauch und Lockmodulen könnt ihr weitere dieser Monster anziehen. Darüber hinaus stehen an diesem Tage eure Chancen richtig gut, einem schillernden Exemplar zu begegnen, denn die Shiny-Rate wird während des Events ebenfalls erhöht sein.

Seemops gibt es erst seit kurzem in seiner schillernden Form im Spiel, weshalb es für viele Spieler interessant sein könnte. Ihr erkennt es, wie im nachfolgenden Bild zu sehen, an seinem pink- bis lilafarbenen Körper.

Seemops, Seejong und Walraisa normal (oben) und als Shiny (unten)

Alle Boni zum Community Day im Januar 2022

Welche Boni gibt es? Abgesehen von den Spawns und der erhöhten Shiny-Chance hält der Community aber noch weitere Boni für euch bereit:

Rauch und Lockmodule halten jeweils 3 Stunden

3-fache EP beim Fangen von Pokémon

eine Überraschung, wenn ihr während des C-Days Schnappschüsse macht

Event-Attacken “Pulverschnee” (Sofort-Attacke) und “Eisspeer” (Lade-Attacke), wenn ihr während des Events oder bis zu 2 Stunden danach Seemops über Seejong zu Walraisa weiterentwickelt

Besondere Boni im Ingame-Shop: Auch der Ingame-Shop hält zum Community Day wieder die eine oder andere Besonderheit für euch bereit:

Ticket für die Spezialforschung “The Spheal Deal” zu Seemops für 1 Euro

kostenlose Event-Box mit 30 Hyperbällen

Community-Day-Box mit 50 Hyperbällen, 5 Super-Brutmaschinen, 5 Glücks-Eiern und einer Top-Sofort-TM für 1.280 PokéMünzen

Wie findet ihr die Inhalte zum Community Day im Januar? Freut ihr euch über Seemops oder habt ihr euch eher ein anderes Monster gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das neue Jahr hält noch weitere coole Events für euch bereit. Wir haben uns angesehen, welche Shinys, regionalen Monster und Boni euch zur Johto-Tour erwarten.