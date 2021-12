Pokémon GO. Trainer sind enttäuscht, wie Niantic mit einem dicken Fehler bei den Raids umgeht

In Pokémon GO sind vor allem Raids bei Trainern sehr beliebt. Viele versuchen dort schillernde Monster zu ergattern. Allerdings kam es dabei kürzlich zu einem Fehler, bei dem ein Monster nicht die volle Zeit als Shiny verfügbar war. Wir von MeinMMO zeigen euch was passiert ist und warum Trainer nun enttäuscht und wütend sind.

Um was für ein Shiny geht es? Während des Drachenstiegenabstieg-Events vom 07. bis 12. Dezember 2021 feierte das Drachen-Pokémon Shardrago sein Debüt in Pokémon GO. Neben seiner normalen Form ist es seit dem auch als schillerndes Exemplar verfügbar. Zu finden war es während des kompletten Events vor allem in Level-3-Raids. Bei dem Release des Shinys kam es allerdings zu einem Fehler.

Welcher Fehler ist Niantic unterlaufen?

Wie Niantic kurz nach dem Release des Drachen-Pokémon mitteilte, kam es bei der Shiny-Variante zu einem Fehler im Spiel (via twitter.com). Demnach war das schillernde Shardrago in den ersten 4 Stunden nicht abrufbar.

Nachdem inzwischen einige Tage vergangen waren, teilte Niantic am Abend des 17. Dezembers 2021 über ihren offiziellen Twitter-Account mit, dass betroffene Trainer eine entsprechende Entschädigung erhalten sollen:

In ihrem Beitrag schreiben sie: “Trainer, nachdem das schillernde Shardrago in den ersten 4 Stunden nach seiner Veröffentlichung nicht angetroffen werden konnte, haben wir allen Trainern, die Shardrago in diesem Zeitraum begegnet sind, 3 Fern-Raid-Pässe gewährt. Wir entschuldigen uns nochmals für diesen Fehler und danken euch für eure Geduld.”

Unter dem Twitter-Beitrag und auf reddit werden inzwischen allerdings immer mehr Stimmen von enttäuschten und wütenden Trainern laut.

Warum sind die Trainer enttäuscht und wütend?

Wie man den Kommentaren des Twitter-Beitrags entnehmen kann, haben zahlreiche Trainer ihre Entschädigungen nicht erhalten. So wird Folgendes geschrieben (via twitter.com):

robincanfield: “Seit über 24 Stunden warte ich immer noch auf meine Pässe.”

Bryanrobledo93: “Ich habe meine Pässe nicht bekommen”

comte_w: “Ich habe es in den ersten 4 Stunden nach seiner Veröffentlichung erspielt und habe nichts bekommen. Wo sind meine 3 Fern-Raid-Pässe?”

ninaheartsmuse: “Hallo Niantic, ich habe während des betroffenen Zeitraums Fern-Raids durchgeführt und habe die versprochenen 3 Fern-Raid-Pässe nicht erhalten. Mir wurde eine allgemeine Antwort vom Support angeboten, dass ich sie hätte bekommen sollen, aber ich habe sie immer noch nicht erhalten. Viele andere Spieler, die ich kenne, sitzen immer noch im selben Boot wie ich. Danke”

Und auch auf reddit äußern sich einige betroffene Trainer darüber, dass sie die entsprechenden Fern-Raid-Pässe nicht erhalten. Besonders wütend sind die Spieler dabei darüber, dass der Niantic-Support ihnen mitgeteilt hat, dass sie keinen Anspruch hätten. Allerdings haben die Trainer in dieser Zeit gespielt.

So schreibt Hhhhh6: “Ich habe einige Fern-Raids durchgeführt und einen Screenshot von der Zeit usw. gemacht. Ich habe dem Support eine Nachricht geschickt und sie sagten, dass sie keine Aufzeichnung darüber finden konnten, dass ich während dieses Zeitfensters einen Raid durchgeführt habe, also wurden mir die Fern-Raid-Pässe verweigert, selbst mit einem Beweis. So ärgerlich.” (via reddit.com).

Kritik an der Kommunikation

Bei dem Umgang mit diesem Fehler wird aber auch die Kommunikation scharf kritisiert. Wie unter den einzelnen Twitter-Kommentaren zu lesen ist, sollen sich die betroffenen Trainer über Twitter direkt bei Niantic melden und den Sachverhalt schildern. Das kritisiert vor allem die reddit-Community, die nun Bedenken hat, dass sie nicht gehört wird (via reddit.com):

TheBlueLenses: “Wenn du also nie Twitter hattest (und den Tweet nicht gesehen hast), bist du im Grunde um diese Raid-Pässe betrogen worden?”

ruok4a69: “Niantic hatte seit den Anfängen von Ingress immer das Problem, mehrere Plattformen zu nutzen, um mit der Spielerbasis zu kommunizieren und sie zu unterstützen und keine von ihnen effektiv zu nutzen. Ich kann jetzt sehen, dass dieses Problem immer noch besteht.”

Cravenj1 glaubt allerdings nicht, dass Niantic nur auf die Twitter-User mehr Rücksicht nimmt und schreibt: “Ich verstehe es nicht so, dass nur diejenigen, die sich auf Twitter beschweren, 3 Raid-Pässe bekommen. Es scheint mir, dass das sprichwörtliche quietschende Rad auf Twitter eine schnellere oder gezieltere Reaktion erhält.”

Darüber hinaus ist er davon überzeugt, dass Niantic aufgrund ihrer gesammelten Daten eine Abfrage machen kann, wer in welchen Zeitraum gespielt hat, um diese dann auch zu entschädigen.

Fehlerhafte Entschädigung

Während viele Spieler über die fehlenden Raid-Pässe schimpfen, berichten andere reddit-User von einem weiteren Fehler. Laut ihren Aussagen haben diese wiederum eine Entschädigung erhalten, obwohl sie in dieser Zeit gar nicht gespielt haben (via reddit.com).

So schreibt Sroth99us: “Ich habe die kostenlosen Pässe erhalten und keinen Kommentar zu ihrem Tweet abgegeben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mein erster Shardrago-Raid einen Tag später stattfand.”

Wie Amillibofan101 auf reddit schreibt, hat Niantic ihm mitgeteilt, dass alle betroffenen Trainer korrekt entschädigt wurden seien. Ob Niantic die fehlenden Trainer noch entschädigen wird, bleibt derzeit offen. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr den Umgang von Niantic mit der Problematik? Seid ihr selbst betroffen und habt eure Raid-Pässe ebenfalls nicht bekommen? Oder hattet ihr Glück und eure Entschädigung hat ohne Probleme funktioniert? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

