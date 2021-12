Pokémon GO: Morgen startet Drachenstiegenabstieg – Alle Boni und Shinys

In Pokémon GO startet morgen, am 07. Dezember 2021, das Drachenstiegenabstieg-Event statt. Wir haben uns angesehen, welche Monster und Boni dabei auf euch warten und zeigen euch, auf welche Shinys ihr euch freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Wer die weiße oder schwarze Edition von Pokémon kennt, dem ist die Drachenstiege wahrscheinlich ein Begriff. Dabei handelt es sich um einen Turm in der Einall-Region, der unter anderem die legendären Monster Reshiram, Zekrom und Kyurem beheimatet.

Aber auch weitere Monster, wie Shardrago, sind dort zu Hause. Passend zu dieser Drachenstiege findet in Pokémon GO nun ein gleichnamiges Event statt. Im Mittelpunkt wird dabei das eine oder andere Drachen-Pokémon stehen, aber auch nach weiteren Typen sollten ihr Ausschau halten (via pokemongolive.com).

Wann findet das Drachen-Event statt? Der Drachenstiegenabstieg startet am 07. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis zum 12. Dezember 2021 um 20:00 Uhr Zeit, alle Besonderheiten des Events zu nutzen.

Drachen-Event – Alle Spawns und Shinys

Während des Events Drachenstiegenabstieg könnt ihr wieder auf zahlreiche Monster und Shinys treffen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Pokémon vom Typ Feuer, Elektro, Eis und Drache. Außerdem feiert ein neues Monster sein Debüt in Pokémon GO. Wir zeigen euch, welche Spawns euch erwarten.

Das neue Pokémon: Shardrago

Zum ersten Mal werdet in Pokémon GO auf das Drachen-Pokémon Shardrago treffen. Das Monster stammt aus der 5. Generation und ist der Legende nach in der Drachenstiege zu Hause. Eine Vor- und Weiterentwicklung hat es nicht.

Erkennen könnt ihr Shardrago an seinem cremefarbenen Bauch, dem blauen Körper sowie dem roten Kopf. Seine schillernde Variante wird ebenfalls im Spiel zu fangen sein. Ihr erkennt es an seinem grünen Körper sowie dem gelben Kopf. Bekommen könnt ihr Shardrago in den Level-3-Raids sowie durch das Lösen spezieller Event-Quests.

Was Shardrago für ein Monster ist und was es kann, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: Drachen-Event bringt am Dienstag ein neues Pokémon – Was kann Shardrago?

Alle Spawns und Shinys zum Drachenstiegenabstieg

Neben Shardrago könnt ihr natürlich auf weitere Monster treffen. Niantic hat dazu die wilden Spawns und Raids angepasst. Nachfolgend haben wir euch alle Pokémon zusammengefasst, denen ihr während des Events begegnen könnt. Alle die auch als Shiny-Form verfügbar sind, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis: Während des gesamten Events spawnen in der Wildnis folgende Monster:

Vulpix*

Jurob*

Dratini*

Voltilamm*

Sniebel*

Knacklion*

Elezeba*

Flampion*

Mit etwas Glück trefft ihr außerdem auf folgende wilden Monster:

Dragonir

Vibrava

Kapuno*

Pokémon in Raids: Auch in den Raids hat das eine oder andere Monster einen Platz eingenommen. Haltet nach folgenden Pokémon Ausschau:

Raids Pokémon Level-1-Raid Zapplardin

Lichtel

Petsnief*

Golbit

Kapuno* Level-3-Raid Elektek*

Magmar*

Lapras*

Dragoran

Shardrago* Level-5-Raid Reshiram*

Zekrom* Mega-Raid Mega-Stahlos*

Drachenstiegenabstieg-Event – Alle Boni

Zum Drachenstiegenabstieg könnt ihr euch neben zahlreichen Monstern natürlich auch auf den einen oder anderen Boni freuen. Folgende erwarten euch:

Neue Sammlerherausforderung (Belohnung: 3.000 Sternenstaub, 1.000 EP sowie eine Begegnung mit Shardrago)

Neue Event-Quests Begegnungen mit Dratini*, Sniebel*, Shardrago* und Kapuno*

Event-Box im Ingame-Shop mit 3 Fern-Raid-Pässen für 175 PokéMünzen

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Drachen-Event? Auf welches der Monster freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Der Drachenstiegenabstieg ist nicht so euer Ding? In wenigen Tagen startet der riesige Community Day vom Dezember und bringt euch 25 Pokémon. Wir haben uns für euch angesehen, auf welche Monster ihr euch freuen könnt.