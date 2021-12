In Pokémon GO startet am Dienstag der Drachenstiegenabstieg, ein Event rund um Drachen-Pokémon. Dazu startet auch eine Forschung mit Professor Willow rund um Shardrago. Wir zeigen euch hier, was wir über das Pokémon und das Event wissen.

Was ist das für ein Event? Bei der Vorstellung zu den Events für den Dezember 2021 sprachen die Entwickler von einem neuen Drachen-Event. Wie wir inzwischen wissen, bringt das Event ein ganz neues Pokémon zu Pokémon GO.

Was wir bisher zum Event wissen und wer das neue Pokémon Shardrago überhaupt ist, erfahrt ihr hier im Artikel.

Drachen-Event im Dezember – Was passiert da?

Wann geht es los? Das Event Drachenstiegenabstieg startet am Dienstag, dem 7. Dezember. Es ist bis Sonntag, den 12. Dezember aktiv.

Was sind die Boni? Das Event ist von der legendären Drachenstiege in der Einall-Region inspiriert. Vermutlich werden also einige Pokémon der Einall-Region bei dem Event eine Rolle spielen.

Sicher ist, dass das Pokémon Shardrago zum ersten Mal in Pokémon GO erhältlich sein wird. Das bestätigte die offizielle Webseite von Pokémon (via Pokemon.com). Dort heißt es auch, dass Professor Willow mit involviert ist und euch ein paar Aufgaben in Zusammenhang mit dem Pokémon stellen wird:

Am 7. Dezember 2021 gibt es beim Event „Drachenstiegenabstieg” ein weiteres Pokémon GO-Debüt, wenn Professor Willow das Drachen-Pokémon Shardrago erspäht und deshalb einige wichtige Forschungsaufgaben in Angriff nimmt.

Wer ist Shardrago?

Woher stammt es? Shardrago gehört zum Typ Drachen und stammt aus der fünften Spielgeneration, also aus der Einall-Region.

Hat es Entwicklungen? Nein, Shardrago besitzt keine Vorstufe und auch keine Weiterentwicklung.

Wie sieht es aus? Shardrago steht auf zwei Beinen, hat einen blau/türkisen Körper mit beigem Bauch und einen roten Kopf und Stacheln. Seine Shiny-Form hingegen ist grün mit einem gelb/orangem Kopf und Stacheln und einem grauen Bauch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Attacken beherrscht es? Nach aktuellem Kenntnisstand wird Shardrago die folgenden Attacken in Pokémon GO lernen können:

Sofort-Attacke: Drachenrute

Sofort-Attacke: Biss

Lade-Attacke: Drachenklaue

Lade-Attacke: Nachthieb

Lade-Attacke: Hyperstrahl

Wie sind die Fang-Chancen? In der Regel sollte Shardrago die übliche Fang-Rate von 20 % erreichen.

Wie weit geht man als Kumpel? Um Bonbons zu verdienen, müsst ihr Shardrago als Kumpel 5 Kilometer zusammen laufen.

Weitere Details zum Drachen-Event will Niantic noch bekanntgeben. Wie gefällt euch die Aussicht auf das Ereignis bisher? Freut ihr euch auf Shardrago und weitere Drachen-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare.

Alle Events im Dezember 2021 bei Pokémon GO in der Übersicht – Welche lohnen sich?