Pokémon GO: Jahreszeit der Herkunft – Alle Boni, Forschungen und Inhalte der Saison

In Pokémon GO startet am 01. Dezember 2021 die Jahreszeit der Herkunft und bringt euch wieder jede Menge Spawns, Events und Boni. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch in der neuen Saison erwartet.

Um was geht es? Am 30. November veröffentliche Niantic auf ihrem Blog die ersten, langersehnten Informationen rund um Spawns, Events und Boni, die euch in der neuen Jahreszeit erwarten werden (via pokemongolive.com).

Wie Niantic nun bekannt gab, dreht sich die neue Jahreszeit und die damit verbunden Events um die Vergangenheit und Herkunft von Pokémon. Professor Willow hat demnach bei seinen Forschungen eine alte Höhle mit einer riesigen Tür entdeckt, die er gemeinsam mit den Teamleitern entriegeln möchte. Dabei braucht er natürlich eure Hilfe.

Bereits zuvor gab es aufgrund erster Hinweise Spekulationen in der Community, welche Monster in der neuen Saison kommen werden.

Das bringt euch die Jahreszeit der Herkunft

Wann startet die neue Jahreszeit? Die Jahreszeit der Herkunft startet am 01. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und erstreckt sich über insgesamt 3 Monate. Somit endet sie am 01. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit wieder.

Alle Events und Inhalte der Saison

Während der Jahreszeit der Herkunft wird es wieder zahlreiche Events geben. Den Startschuss macht dabei der Rauchtag mit Quiekel, gefolgt vom Community Day im Dezember. Außerdem wird es zu Beginn des neuen Kalenderjahres eine spezielle Johto-Tour geben.

Viel ist allerdings zu den geplanten Events noch nicht bekannt. Vor allem der Januar und Februar sind bisher größtenteils noch geheim. Wir haben euch nachfolgend alle Termine zusammengefasst, die wir bereits kennen:

Datum Event 01. Dezember 2021 Start “Jahreszeit der Herkunft” 05. Dezember 2021 Rauch-Tag mit Quiekel 07. Dezember 2021 Noch nicht bekannt 16. Dezember 2021 Noch nicht bekannt 18. und 19. Dezember 2021 Community Day im Dezember 16. Januar 2022 Community Day im Januar 12. Februar 2022 Community Day im Februar 26. und 27. Februar 2022 Die Reise zur Pokémon GO Tour: Johto

Sobald es neue Informationen zu weiteren Terminen gibt, werden wir diese in der Tabelle ergänzen.

Alle Boni zur Jahreszeit der Herkunft

Wie ihr es auch aus den vergangenen Seasons kennt, könnt ihr euch während der gesamten Jahreszeit der Herkunft wieder auf viele besondere Boni freuen. Folgende Jahreszeiten-Boni erwarten euch:

Höhere Wirksamkeit von Rauch bei Stillstand

zusätzlich höhere Wirksamkeit von Rauch bei Bewegung

erhöhter Schaden durch eigene Pokémon in Fern-Raids

Geschenke-Garantie beim Drehen von PokéStops

1 zusätzliches Bonbon beim Tauschen

garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen

Befristete Forschungen

Darüber hinaus erwarten euch jeden Monat befristete Forschungen. Dabei steht die befristete Forschung aus dem Dezember allen Trainern zur Verfügung. Die Forschungen für Januar und Februar werden allerdings im Rahmen des Ticket-Kaufs für die Johto-Tour freigeschaltet. Als Belohnung wartet jeden Monat ein Avatar-Artikel, eine spezielle Monats-Belohnung sowie weitere Boni auf euch.

Befristete Forschung Dezember: Sternenstaub-Herausforderung

Im Dezember sollt ihr Blanche helfen, den ersten Entriegelungsmechanismus der gefundenen Tür zu öffnen. Dabei dreht sich alles um Eis- und Boden-Pokémon und Sternenstaub. Als Monatsbonus erwartet euch doppelter Sternenstaub für den ersten Fang des Tages. Außerdem könnt ihr folgende Boni mit dem gesammelten Sternenstaub freischalten:

Sternenstaub-Herausforderung Belohnung 500 Sternenstaub 10 Pokébälle 1.000 Sternenstaub 10 Himmihbeeren 3.000 Sternenstaub Begegnung mit Rihorn 6.000 Sternenstaub 15 Sananabeeren 10.000 Sternenstaub Begegnung mit Onix 15.000 Sternenstaub 25 Pokébälle 20.000 Sternenstaub 15 Nanabbeeren 30.000 Sternenstaub Begegnung mit Sterndu 40.000 Sternenstaub 20 Superbälle 50.000 Sternenstaub 2 silberne Sananabeeren 60.000 Sternenstaub Begegnung mit Alola-Kokowei 70.000 Sternenstaub 25 Hyperbälle 85.000 Sternenstaub Begegnung mit Kapuno 100.000 Sternenstaub 5.000 EP 120.000 Sternenstaub 1 Glücks-Ei 120.000 Sternenstaub Kapuno-Hut

Pokébälle, Kanto-Hut, silberne Sananbeeren und weitere Boni in der Sternenstaub-Herausforderung

Befristete Forschung Januar: EP-Herausforderung

Im Januar seid ihr Spark behilflich. Durch den Monatsbonus bekommt ihr doppelte EP für den ersten Fang des Tages und könnt außerdem mit den gesammelten EP folgende Boni freischalten:

EP-Herausforderung Belohnung 1.000 EP 15 Pokébälle 6.000 EP 1 Lockmodul 15.000 EP Begegnung mit Koknodon 25.000 EP 15 Himmihbeeren 35.000 EP 25 Pokébälle 47.500 EP Begegnung mit Porygon 60.000 EP 20 Superbälle 70.000 EP 15 Sananabeeren 90.000 EP Begegnung mit Ninjatom 110.000 EP 25 Hyperbälle 130.000 EP Begegnung mit Togetic 150.000 EP 3 goldene Himmihbeeren 175.000 EP Begegnung mit Viscora 200.000 EP 2.500 Sternenstaub 240.000 EP 1 Sternenstück 240.000 EP Viscora-Hut

Befristete Forschung Februar: Fang-Herausforderung

Und auch im Februar wird wieder auf eure Hilfe gesetzt. Unterstützt Candela beim Fangen von Pokémon. Zur Belohnung erhaltet ihr in diesem Monat mehr XL-Bonbons sowie doppelte EP für eure ausgebrüteten Eier. Mit Hilfe der gesammelten Monster schaltet ihr folgende Boni frei:

Fang-Herausforderung Belohnung 15 gefangene Pokémon 20 Pokébälle 35 gefangene Pokémon 1 Rauch 55 gefangene Pokémon Begegnung mit Krabby 80 gefangene Pokémon 15 Himmihbeeren 105 gefangene Pokémon 15 Superbälle 135 gefangene Pokémon Begegnung mit Skorgla 165 gefangene Pokémon 15 Nanabbeeren 200 gefangene Pokémon Begegnung mit Rasaff 235 gefangene Pokémon 2 silberne Sananabeeren 275 gefangene Pokémon Begegnung mit Pupitar 315 gefangene Pokémon 60.000 EP 365 gefangene Pokémon 3 goldene Himmihbeeren 425 gefangene Pokémon Begegnung mit eF-eM 500 gefangene Pokémon 5.000 EP 600 gefangene Pokémon 1 Fern-Raid-Pass 600 gefangene Pokémon eF-eM-Hut

Spawns und Eier

Natürlich erwarten euch auch während der Jahreszeit der Herkunft wieder besondere wilde Spawns und verändere Eier-Pools. Welche Monster ihr in den kommenden Monaten finden könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wilde Spawns

In der Wildnis wird auch in dieser Jahreszeit wieder nach Regionen, also Städten, Wäldern, Gebirgen und Gewässern sowie nach Süd- und Nordhalbkugel unterschieden.

Gebiet Pokémon Städte Porygon

Snubbull

Charmian

Bronzel

Yorkleff

Unratütox

Monozyto Wälder Raupy

Schwalbini

Glibunkel

Wattzapf

Kastatur

Laukaps

Schnuthelm Gebirge Piepi

Aerodactyl

Teddiursa

Meditie

Camaub

Hippopotas

Somniam Gewässer Enton

Lapras

Wingull

Schmerbe

Finneon

Barschwa

Bidiza Nordhalbkugel Botogel

Chelast

Panflam

Plinfa

Waumboll

Gelatini

Sesokitz (Winterform) Südhalbkugel Tangela

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Kanivanha

Wadribie

Sesokitz (Sommerform)

Diese Monster findet ihr in Eiern

Und auch bei den Eiern hat sich der Inhalt der 2-, 5- und 10-km-Eier sowie der Abenteuer-Sync wie folgt verändert.

2-km-Eier: Quapsel, Knofensa, Quiekel, Meditie, Schmerbe, Wablu, Scoppel

5-km-Eier: Onix, Azurill, Wonneira, Mampfaxo, Shnebedeck, Froxy, Hippopotas

10-km-Eier: Ohrdoch, Flampion, Lin-Fu, Geronimatz, Psiau, Viscora, eF-eM

Abenteuer-Sync (5-km-Eier): Koknodon, Schilterus, Quabbel, Algitt, Scampisto, Dedenne

Abenteuer-Sync (10-km-Eier): Dratini, Kindwurm, Tanhel, Riolu, Kapuno, eF-eM

Wie findet ihr die Boni, Forschungen, Spawns und geplanten Events in der neuen Jahreszeit? Über welche Monster würdet ihr euch besonders freuen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Ihr sucht noch nach eurem perfekten Begleiter in der neuen Jahreszeit. Wir zeigen euch 20 Monster, die ihr unbedingt als Kumpel nehmen solltet.