Pokémon GO: Community Day im Dezember wird riesig, bringt 25 Pokémon

Auf welche der Inhalte und Pokémon freut ihr euch beim Community Day im Dezember am meisten? Schreibt uns eure Meinung zur Vorstellung des Events doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Pokémon in der Wildnis: Die folgenden Pokémon erscheinen während der Event-Zeit häufiger in der Wildnis und werden durch Rauch und Lockmodule angezogen:

Für einen Community Day ist das riesig, da normalerweise nur ein Pokémon an einem Tag im Fokus steht. Doch für den Jahresabschluss lassen sich die Entwickler regelmäßig ein großes Event einfallen. In der Übersicht zeigen wir euch alle Details zum C-Day im Dezember 2021 mit Evoli, Machollo, Kaumalat und weiteren Highlights.

Das verspricht Niantic: Wir wissen jetzt, wie genau der Community Day im Dezember bei Pokémon GO ablaufen soll. Klar war schon vorher, dass das Event an zwei Tagen läuft. Nun wissen wir, welche Inhalte es gibt. Ihr könnt 25 verschiedenen Pokémon häufiger begegnen. In Raids, Eiern oder auch in der Wildnis und durch Feldforschungen. Dazu können die Entwicklungen starke Attacken erlernen.

