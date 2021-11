In Pokémon GO läuft gerade das große Sinnoh-Event mit besonderen 7-km-Eiern. Trainer freuten sich schon früh auf die Chance, Riolu auszubrüten und den starken Kämpfer in die Sammlung zu holen. Eine Studie zeigt jetzt, wie selten Riolu aktuell in den 7er-Eiern ist.

Was ist los bei Pokémon GO? Am 16. November startete in Pokémon GO das große Sinnoh-Event zum Release von “Pokémon Strahlender Diamant” und “Pokémon Leuchtende Perle”. Eines der großen Highlights des Events sind die Veränderungen der 7-km-Eier, denn aus ihnen könnt ihr jetzt unter anderem Riolu ausbrüten.

Trainer in Japan testeten das und zeigen, wie oft Riolu aus 3.714 Eiern schlüpfte und wie häufig andere Pokémon die Beute waren.

Chancen auf Riolu aus aktuellen Eiern zum Sinnoh-Event

Welche Pokémon können schlüpfen? Wenn ihr jetzt, während des Sinnoh-Events 2021, ein 7-km-Ei aus Geschenken eurer Freunde erhaltet, dann können daraus die folgenden Pokémon schlüpfen:

Knospi

Mobai

Wonneira

Pantimimi

Riolu

Dazu gibt es die Chance bei jedem der fünf Pokémon, dass sie in der schillernden Form schlüpfen. Dazu gehört aber viel Glück.

Diese Pokémon könnt ihr jetzt in den 7-km-Eiern finden

Besonders Riolu zeigte sich schon bei der Event-Ankündigung als Highlight. Seine Weiterentwicklung Lucario ist ein äußerst beliebter Kämpfer in der Community und durch das Sinnoh-Event erhoffen sich Trainer gute Chancen, viele Bonbons oder starke Exemplare zu fangen.

Wie hoch sind die Chancen? Eine Gruppe von Trainern aus Japan hat sich zur Aufgabe gemacht, genau zu prüfen, wie häufig jedes der aufgelisteten Pokémon aus den 7-km-Eiern schlüpft. Dazu brüteten sie bis zum 17. November um 09:00 Uhr japanischer Ortszeit insgesamt 3.714 Eier aus (via reddit.com).

Knospi: 943 Mal geschlüpft (25,4 %)

Wonneira: 921 Mal geschlüpft (24,8 %)

Mobai: 909 Mal geschlüpft (24,5 %)

Riolu: 517 Mal geschlüpft (13,9 %)

Pantimimi: 424 Mal geschlüpft (11,4 %)

Wie stehen die Chancen auf Shinys? Wer auf der Suche nach schillernden Formen der Pokémon aus den 7-km-Eiern ist, der braucht viel Geduld. Die Ergebnisse der Shiny-Chancen aus den 3.714 Eiern sind:

Shiny Wonneira: 23 Mal geschlüpft (2,5 %)

Shiny Knospi: 18 Mal geschlüpft (1,9 %)

Shiny Mobai: 17 Mal geschlüpft (1,9 %)

Shiny Riolu: 14 Mal geschlüpft (2,7 %)

Shiny Pantimimi: 13 Mal geschlüpft (3,1 %)

Wie seht ihr das? Habt ihr während des Sinnoh-Events schon fleißig Eier ausgebrütet und wolltet dabei Riolu bekommen? Wie viel Glück oder Pech hattet ihr dabei – oder sind euch die neuen 7er-Eier gerade ganz egal? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.