Pokémon GO erhöht endlich Platz für Items und Monster – Und im Dezember nochmal

Wer in Pokémon GO fleißig Items und Monster sammeln möchte, der benötigt entsprechenden Platz in seiner Aufbewahrung. Niantic will diese Kapazitäten nun für die Trainer erhöhen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welches Limit es dann geben wird und verraten euch, was die Community über die Änderung denkt.

Um was für Plätze geht es? Um in Pokémon GO Monster fangen oder Items sammeln zu können, benötigt ihr in eurer Pokémon-Aufbewahrung oder eurem Item-Beutel freie Plätze. Einige Trainer geraten hierbei allerdings an ihre Grenzen.

Beide Aufbewahrungen sind nicht unbegrenzt groß, sondern wurden durch Niantic mit einem Limit versehen. Bislang konntet ihr dadurch bis zu 4500 Pokémon und 3.500 Items in eurem Beutel halten. Nun sollen diese Kapazitäten aber gleich zweimal erhöht werden.

So viel Platz bekommt ihr für Monster und Items

Wie Niantic in der Nacht zum 16. November über ihren Twitter-Account bekannt gegeben hat, wird der Platz für Pokémon und Items erhöht. Dabei erfolgt eine Erhöhung noch vor dem Community Day mit Sheinux am 21. November 2021. Somit könnt ihr euren Platz auf maximal 5.000 Pokémon und 4.000 Items ausweiten.

Eine weitere Erhöhung erfolgt vor dem geplanten Community Day im Dezember. Dabei wird das Limit durch Niantic erneut jeweils um 500 Plätze angehoben, weshalb ihr eure Aufbewahrungen dann auf 5.500 Pokémon und 4.500 Items ausbauen könnt.

Wie kann man seine Plätze erhöhen? Um das neue Limit ausschöpfen zu können, müsst ihr euren Item-Beutel oder die Pokémon-Aufbewahrung entsprechend ausbauen. Das kostet euch allerdings ein paar Münzen. Für jeweils 50 weitere Plätze müsst ihr 200 PokéMünzen aufwenden.

Geht dazu in euren Ingame-Shop und scrollt nach unten. Zwischen den Lockmodulen und den Stickern findet ihr die Kategorie “Upgrades”, in der euch jeweils eine Erweiterung für den Item-Beutel und die Pokémon-Aufbewahrung angezeigt werden. Mit Klick auf das entsprechende Symbol könnt ihr euren Kauf bestätigen und euer Platz wird erhöht.

Erweiterungen Item-Beutel und Pokémon-Aufbewahrung

Was sagt die Community zur Erhöhung der Plätze

In den sozialen Netzwerken sorgt die Nachricht zur Erhöhung der Plätze für Items und Monster für sehr unterschiedliche Reaktionen.

Freude über die Erhöhung: Einige Trainer haben auch in der Vergangenheit bereits nahezu das volle Limit ausgenutzt, weshalb sie sich über eine Erhöhung freuen.

So schreibt Cai83: “Ich habe gerade mein letztes Upgrade gekauft, um meinen Speicherplatz für vielleicht einen Tag auf das Maximum zu erhöhen, bevor die neuen Limits kommen. Wenigstens weiß ich, wofür ich meine Münzen in absehbarer Zukunft ausgeben werde!” (via reddit.com).

Auch Teban54 freut sich über die neuen Limits: “Ich war besorgt, dass wir für den Rest des Jahres keine Speichererhöhung mehr bekommen würden, denn die Bonbon-Boni für den November-CD klangen wirklich so, als wollten sie unbedingt, dass wir alles loswerden. Schön.” (via reddit.com).

Der Trainer jostler57 ertappt sich hingegen selbst beim Horten und schreibt: “Es wird immer noch nicht genug sein. Jedes Mal ertappe ich mich dabei, wie ich mehr und mehr horte, und etwa 1 Monat nach der Veröffentlichung der neuen Obergrenze bin ich schon am Maximum.” (via reddit.com).

Kritik der Trainer

Andere Trainer finden die neuen Erhöhungen eher überflüssig und hätten sich lieber andere Boni von Niantic gewünscht. Vor allem die Münzen, die für 50 neue Plätze gezahlt werden müssen, sind einigen Trainern zu teuer.

So schreibt Kidtendo: “Ich wünschte, sie würden den Spielern einfach 100 Pokémon und 100 Items kostenlos zur Verfügung stellen, wenn sie einige Jahre spielen oder eine bestimmte Anzahl von Medaillen erhalten.” (via reddit.com).

BazF91 rechnet in den Kommentaren vor, wie viel die neuen Erweiterungen kosten und schreibt: “Jedes Upgrade von 50 kostet 200 Münzen. Sie planen, jedes Lager um 1000 aufzurüsten. 2000/50 = 40 Käufe

40 * 200 = 8000 Münzen. Hoffen wir, dass es ein paar Angebote gibt!” (via reddit.com).

40 * 200 = 8000 Münzen. Hoffen wir, dass es ein paar Angebote gibt!” (via reddit.com). Der Trainer destinofiquenoite wünscht sich ebenfalls, dass Niantic diese Neuigkeit mit einem kurzfristigen, günstigeren Angebot für die Erweiterungen gefeiert hätte (via reddit.com).

Trainer spekulieren über Gründe

Doch während sich die einen Trainer über die Erweiterung freuen und andere sich ein besonderes Angebot dazu im Shop gewünscht hätten, gibt es auch erste Spekulationen zu den Gründen für diese Erhöhung. So vermuten einige Spieler, dass Niantic dieses Limit nicht einfach so anpasst, sondern die Trainer wohl zukünftig mehr Platz benötigen werden.

Deshalb ist es naheliegend, dass sich viele Trainer über ein Release neuer Monster freuen würden.

So schreibt deadtoddler420: “Generation 7 wird sicher bald kommen” (via reddit.com).

Und auch logosprim ist davon überzeugt: “Zuletzt haben sie das bei der Veröffentlichung einer neuen Generation getan und seitdem nicht mehr.” (via reddit.com).

Eine neue Generation vermutet auch aznknight613 und hat darüber hinaus auch eine Vermutung, weshalb die Items ebenfalls erhöht werden: “Ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Hüte kommen. Aber ich vermute, dass dies vielleicht als Vorbereitung für die Veröffentlichung einer Welle von Gen 7-Pokemon dient. Die Item-Lagerung scheint eine größere Sache zu sein, wenn man bedenkt, dass sie in einem Jahr dreimal erhöht wird, nachdem sie in 2 Jahren nicht erhöht wurde. Vielleicht ist ein einfacherer Weg geplant, um XL-Sonderbonbons zu bekommen?” (via reddit.com).

Welche Gründe es für den Ausbau des Speicherplatzes für Monster und Items wirklich gibt und ob Pokémon GO für den Kauf der Erweiterungen besondere Angebote geplant hat, ist bislang nicht bekannt. Sollte sich Niantic dazu äußern, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Erhöhung eurer Pokémon- und Item-Aufbewahrung? Werdet ihr diese in Anspruch nehmen oder braucht ihr gar nicht so viel Platz? Glaubt ihr, dass es bald neue Monster im Spiel geben wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gern auf MeinMMO in die Kommentare.

