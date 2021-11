Pokémon GO: Morgen startet Sinnoh-Event – Alle Boni und Shinys

Morgen, am 16. November 2021, startet in Pokémon GO das Sinnoh-Event. Es bringt euch wieder zahlreiche Boni und Pokémon. Auch coole Shinys werden selbstverständlich wieder mit dabei sein. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch beim Event erwartet und zeigen es euch.

Was ist das für ein Event? Zum Release von „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ für die Nintendo Switch, feiert auch Pokémon GO ein thematisch passendes Sinnoh-Event. Wie ihr es aus der Vergangenheit von anderen Events kennt, wird es auch zu diesem wieder zahlreiche Pokémon und Boni geben.

Wann findet das Event statt? Das Sinnoh-Event startet am 16. November 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis zum Sonntag, dem 21. November 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit, die Möglichkeit, alle Event-Vorteile zu nutzen. Dabei wird es zwei verschieden Event-Teile geben:

Pokémon Strahlender Diamant vom 16. November 2021 um 10:00 Uhr bis zum 18. November 2021 um 10:00 Uhr

Pokémon Leuchtende Perle vom 18. November 2021 um 10:00 Uhr bis zum 21. November 2021 um 20:00 Uhr

Alle Boni zum Sinnoh-Event

Zum Sinnoh-Event erwarten euch wieder jede Menge Boni. Dabei dreht sich alles um die drei Starter-Pokémon der Sinnoh-Region: Chelast, Panflam und Plinfa. Außerdem wird das Ausbrüten von Eiern, während des Events, eine zentrale Rolle spielen. Wir zeigen euch, welche Boni euch konkret erwarten:

Sammler-Herausforderung (Belohnung: 1.000 EP, 3.000 Sternenstaub & eine Begegnung mit Frosdedje)

Neue Feldforschungsaufgaben Teil 1: Begegnung mit Kindwurm*, Chelast mit Lucia-Hut*, Panflam mit Lucia-Hut*, Plinfa mit Lucia-Hut*, Burmy (Sandumhang)*, Burmy (Lumpenumhang)* oder Schilterus Teil 2: Begegnung mit Chelast mit Lucius-Hut*, Panflam mit Lucius-Hut*, Plinfa mit Lucius-Hut*, Burmy (Pflanzenumhang)*, Burmy (Lumpenumhang)*, Larvitar* oder Koknodon*



Eier brüten doppelt so schnell (normale Brutmaschine)

Eier brüten dreimal so schnell (Super-Brutmaschine)

Neue Event-Sticker

Neue Avatar-Artikel (kostenpflichtig): Chelast-Kostüm Panflam-Kostüm Plinfa-Kostüm

Neue Avatar-Artikel (kostenlos): Sinnoh-Hut Sinnoh-Top-Set Sinnoh-Hose Sinnoh-Schuhe Sinnoh-Rucksack Sinnoh-Rock Sinnoh-Stiefel



Event-Box mit 20 Pokébällen und 1 Sinnoh-Stein

Superbox mit 2 Brutmaschinen, 3 Super-Brutmaschinen und 1 Lockmodul für 300 PokéMünzen

Neue Kostüme für euren Avatar

Alle Spawns und Shinys

Neben den zahlreichen Boni wird es auch wieder einige Pokémon zu fangen geben. Dabei trefft ihr in beiden Teilen des Events auf verschiedene kostümierte Monster und Spawns. Darunter versteckt sich auch wieder das eine oder andere Shiny, was ihr mit etwas Glück fangen könnt.

Welche Monster es in ihrer schillernden Form geben wird haben wir euch mit einem (*) markiert. Alle Spawns und wann ihr sie wo bekommen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Kostümierte Pokémon

Während des Sinnoh-Events haben sich die drei Starter-Pokémon Chelast, Panflam und Plinfa für euch in Schale geschmissen. Ihr findet sie entweder mit einem Lucius-Hut oder mit einem Lucia-Hut begleitet. Darüber hinaus sind alle kostümierten Monster auch in ihrer schillernden Form zu bekommen.

Kostümierte Pokémon

Pokémon aus 7-km-Eiern

Eine Besonderheit stellen während des Sinnoh-Events außerdem die Monster aus den 7-km-Eiern dar. Wie auch den Boni zu entnehmen ist, liegt auf dem Ausbrüten von Eiern während des Eventzeitraums ein besonderer Fokus. So ist nicht nur die Brutzeit verkürzt, sondern auch die 7-km-Eier lohnen sich dieses Mal richtig.

Das liegt vor allem an Riolu, der Vorentwicklung von Lucario, die normalerweise sehr schwer zu bekommen ist. Lucario gehört zu den stärksten Kampf-Angreifern in Pokémon GO und ist somit ein sehr begehrtes Monster.

Viele internationale Trainer freuen sich außerdem auf Pantimimi. Dessen Weiterentwicklung, Pantimos, gehört zu den regionalen Monstern und ist deshalb für sie entsprechend selten. Darüber hinaus sind alle Baby-Pokémon auch als Shiny verfügbar. Auf diese Monster könnt ihr euch in den 7-km-Eiern während des gesamten Events freuen:

Knospi*

Mobai*

Wonneira*

Pantimimi*

Riolu*

Pokémon aus 7-km-Eiern

Spawns und Shinys im 1. Teil: „Pokémon Strahlender Diamant“

Die Spawns und Raid-Bosse werden sich im 1. und 2. Teil unterscheiden. Alle Monster, denen ihr bis zum 18. November 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit begegnen könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst:

Wilde Pokémon:

Jurob*

Kramurx*

Fiffyen*

Stollunior*

Bidiza*

Zirpurze*

Haspiror*

Skunkapuh

Chelast mit Lucius-Hut

Panflam mit Lucius-Hut

Plinfa mit Lucius-Hut

Mit etwas Glück trefft ihr außerdem auf folgende wilde Pokémon:

Sichlor*

Larvitar*

Burmy* im Pflanzenumhang

Bamelin*

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1-Raids Koknodon*

Driftlon*

Bronzel*

Kaumalat* Level-3-Raids Despotar

Schlapor*

Piondragi

Toxiquak

Galagladi Level-5-Raids Cresselia* Mega-Raids Mega-Schlapor*

Spawns und Shinys im 2. Teil: „Pokémon Leuchtende Perle“

Mit Start des zweiten Teils des Events am 18. November 2021 wechseln dann die Spawns. Ihr trefft in der Wildnis und in Raids somit auf andere Monster. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Wilde Pokémon:

Pinsir*

Traunfugil*

Hunduster*

Seemops*

Bidiza*

Zirpurze*

Haspiror*

Charmian*

Chelast mit Lucia-Hut

Panflam mit Lucia-Hut

Plinfa mit Lucia-Hut

In der Wildnis könnt ihr mit etwas Glück auch folgenden Exemplaren begegnen:

Flegmon*

Kindwurm*

Bamelin*

Burmy* im Sandumhang

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1-Raids Schilterus*

Driftlon*

Bronzel* Level-3-Raids Brutalanda

Schlapor*

Piondragi

Toxiquak

Galagladi Level-5-Raids Cresselia* Mega-Raids Mega-Schlapor*

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Sinnoh-Event? Werdet ihr in der Zeit fleißig Pokémon ausbrüten? Und auf welches Monster freut ihr euch besonders? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Auch in der Rampenlicht-Stunde ist in den kommenden Wochen einiges los. Welche Monster und Boni es im November in der Rampenlicht-Stunde geben wird, haben wir für euch zusammengefasst.