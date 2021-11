Pokémon GO bringt riesiges Sinnoh-Event im November mit starken Eiern

In Pokémon GO startet schon bald ein großes Event zum Release von “Pokémon Strahlender Diamant” und “Pokémon Leuchtende Perle”. Dazu gibt es einige Sinnoh-Spawns, Kostüme, Boni und starke 7-km-Eier, die Spieler jetzt schon lieben. Wir zeigen euch die Inhalte.

Was ist das für ein Event? Am 19. November werden die neuen Pokémon-Spiele Strahlender Diamant und Leuchtende Perle veröffentlicht. Rund um diesen Release herum läuft in Pokémon GO eine Feier mit Boni auf Brutmaschinen, kostümierten Pokémon und besonderen Eiern der 7er-Kategorie.

Vor allem die Eier-Änderungen kommen bei den Trainern jetzt schon gut an. Ihr könnt dort ein starkes Kampf-Pokémon erhalten.

Event zum Release von Strahlender Diamant und leuchtende Perle

Wann geht es los? Das Event ist in zwei Teile aufgesplittet.

Teil 1 startet am 16. November um 10:00 Uhr und läuft bis zum 18. November um 10 Uhr Ortszeit. Es dreht sich um “Strahlender Diamant”.

Teil 2 startet am 18. November um 10:00 Uhr und läuft bis zum 21. November um 08:00 Uhr Ortszeit. Es dreht sich um “Leuchtende Perle”.

Allgemeine Boni:

Vom 16. November um 10:00 Uhr bis zum 21. November um 20:00 Uhr gibt es allgemeine Boni. Spezielle Bonus-Inhalte variieren dann mit Teil 1 und Teil 2 des Events.

Doppelt so schnelle Brutmaschinen

Dreimal so schnelle Superbrutmaschinen

Kostümierte Pokémon Chelast mit Lucius-Hut Chelast mit Lucia-Hut Panflam mit Lucius-Hut Panflam mit Lucia-Hut Plinfa mit Lucius-Hut Plinfa mit Lucia-Hut Alle mit der Chance auf Shiny-Begegnungen

Sammler-Herausforderung die euch mit 1.000 EP, 3.000 Sternenstaub und einer Begegnung mit Frosdedje belohnt

Neue Avatar-Artikel, Sticker und Boxen Chelast-Kostüm Panflam-Kostüm Plinfa-Kostüm

Kostenlos: Sinnoh-Hut Sinnoh-Top-Set Sinnoh-Hose Sinnoh-Schuhe Sinnoh-Rucksack Sinnoh-Rock Sinnoh-Stiefel

Event-Box (einmalig) mit 20 Pokébällen und einem Sinnoh-Stein

Superbox für einmalig 300 Münzen mit 3 Super-Brutmaschinen, 2 Brutmaschinen und einem Lockmodul

Einen Einblick in die Kostüm-Pokémon mit den verschiedenen Hüten findet ihr hier:

Wilde Pokémon-Spawns:

Wilde Pokémon in Teil 1: Jurob*, Kramurx*, Fiffyen*, Stollunior*, Chelast mit Lucius-Hut*, Panflam mit Lucius-Hut*, Plinfa mit Lucius-Hut*, Bidiza*, Zirpurze*, Haspiror*, Skunkapuh – Mit Glück Sichlor*, Larvitar*, Burmi (Pflanzenumhang)*, Bamelin*

Wilde Pokémon in Teil 2: Pinsir*, Traunfugil*, Hunduster*, Seemops, Chelast mit Lucia-Hut*, Panflam mit Lucia-Hut*, Plinfa mit Lucia-Hut*, Bidiza*, Zirpurze* Haspiror*, Charmian* – Mit Glück: Flegmon*, Kundwurm*, Bamelin* und Burmy (Sandumhang)*

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen.

Raidbosse:

Raidbosse in Teil 1:

Stufe 1: Koknodon*, Driftlon*, Bronzel*, Kaumalat*

Stufe 3: Despotar, Schlapor*, Piondragi, Toxiquak, Galagdladi

Stufe 5: Cresselia*

Mega: Mega-Schlapor*

Raidbosse in Teil 2:

Stufe 1: Schilterus*, Driftlon*, Bronzel*

Stufe 3: Brutalanda, Schlapor, Piondragi, Toxiquak, Galagladi

Stufe 5: Cresselia*

Mega: Mega-Schlapor*

7-km-Eier

Eier-Änderungen in Teil 1: Knospi*, Mobai*, Wonneira*, Pantimimi*, Riolu*

Eier-Änderungen in Teil 2: Knospi*, Mobai*, Wonneira*, Pantimimi*, Riolu*

Das Feedback aus der Community zu den Eier-Inhalten ist durchaus positiv. Trainer freuen sich vor allem über Pantimimi, das endlich weltweit zu fangen ist und das starke Riolu, das die Basis-Form zu Lucario bildet

Pokémon aus Feldforschungen:

Feldforschungen in Teil 1: Kindwurm*, Chelast mit Lucia-Hut*, Panflam mit Lucia-Hut*, Plinfa mit Lucia-Hut*, Burmy (Sandumhang)*, Burmy (Lumpenumhang)* – Selten: Schilterus*

Feldforschungen in Teil 2: Chelast mit Lucius-Hut*, Panflam mit Lucius-Hut*, Plinfa mit Lucius-Hut*, Burmy (Pflanzenumhang)*, Burmy (Lumpenumhang)* – Selten Larvitar*, Koknodon*

Die Community zum Event

Das sagen Trainer: In den sozialen Netzwerken kommt die Ankündigung dieses Events gut an. Spieler freuen sich vor allem über die 7-km-Eier, die mit Riolu endlich wieder einen starken Inhalt bieten. Die Weiterentwicklung Lucario ist als Kampf-Pokémon beliebt in der Community. Durch die Event-Eier hoffen Trainer, einige starke Exemplare ergattern zu können. Die Stimmung auf reddit ist gut:

“Freue mich drauf, Pantimimi zu bekommen und hoffentlich schlüpfen einige Riolus. Der Rest ist in Ordnung”, sagt QuentynStark auf reddit

“Ich bin wegen der 7-km-Eier ganz aus dem Häuschen. Pantimimi weltweit? Riolu in 7-km-Eiern? Sehr gehypt”, sagt GhostsSoup auf reddit

“Ich sehe nur Riolu, die aus 7-km-Eiern schlüpfen, und 1/2 Schlüpfdistanz zwischen dem 16. und 21. Alles andere ist mir bei diesem Event egal”, schreibt tjkun

Die Änderung mit den 7-km-Eiern war wichtig, denn noch im August 2021 forderten Trainer: Ändert die 7-km-Eier!

Einige Trainer fragen sich, warum spezielle Pokémon wie Dialga und Palkia nicht Teil des Events sind. Immerhin sieht man sie auf den Covern der neuen Spiele, um die sich das Event dreht. Dazu schreiben andere Trainer, dass beide Trainer im Sommer etwa einen Monat lang präsent waren und sich die Entwickler vermutlich deshalb dagegen entschieden, sie als Raidbosse bei diesem Event einzusetzen.

Wie gefallen euch die Inhalte für das Event? Habt ihr etwas, worauf ihr euch besonders freut? Dann schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.