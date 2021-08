Pokémon GO: Community fordert andere Monster in 7-km-Eiern – Wir zeigen euch welche

In Pokémon GO habt ihr viele verschiedene Wege, um an Pokémon zu kommen. Sei es durchs Fangen, Raids oder Team-Go-Rocket. Eine weitere Möglichkeit ist das Ausbrüten von Eiern. Doch mit dem aktuellen Inhalt der 7-km-Eier ist die Community gar nicht einverstanden und fordert neue Monster. MeinMMO zeigt euch, worum es geht.

Was ist passiert? Derzeit läuft in Pokémon GO der 2. Hyperbonus. Diesen habt ihr euch im Rahmen des Pokémon GO-Fests 2021 erspielt. Bei diesem Event dreht sich alles um das Thema Raum, weshalb ihr in der Wildnis und in Raids verschiedene regionale Pokémon finden könnt.

Auch die 7-km-Eier wurden in diesem Zusammenhang von Niantic angepasst und enthalten nun teilweise Pokémon, die ihr in Deutschland in der Regel nicht bekommt. Dazu zählen das westliche Schalellos, Barschuft (Blauling) und Fermicula.

Über diese Auswahl freut sich die Community von Pokémon GO jedoch gar nicht und fordert ein neues Vorgehen in Bezug auf den Inhalt der 7-km-Eier.

Besonderheit der 7-km-Eier:

Im Gegensatz zu den anderen Eiern in Pokémon GO könnt ihr die 7-km-Eier nicht durch das Drehen an Arenen oder PokéStops bekommen. Ihr erhaltet sie ausschließlich von euren Freunden, durch das Öffnen ihrer Geschenke. Wie auch bei allen anderen Eiern müsst ihr natürlich genügend Platz für ein neues Ei im Inventar haben.

Das fordert die Community

Über den Inhalt der 7-km-Eier macht sich die Community von Pokémon GO auf reddit im Moment Luft. Ein Grund dafür ist, dass diese Monster eher schwach sind. Dadurch können sie in Raids oder der PvP-Liga häufig nicht eingesetzt werden.

So bezeichnet twboi, den Inhalt der Eier als Schrott und sieht lediglich Shiny-Potenzial bei Fermicula und Furnifraß (via reddit.com). Dem stimmen auch andere Trainer zu und haben bereits eine klare Vorstellung, was Niantic anders machen könnte.

Regionale Pokémon

Einige, auch IOnlyEatPizzaRolls, hatten sich Freundschaften aus dem Ausland generiert, in der Hoffnung, dass diese Geschenke Pokémon beinhalten, die in der jeweiligen Region verankert sind (via reddit.com).

Nicht alle Monster können im Spiel überall auf der Welt gefangen werden. Einige sind nur in bestimmten Regionen zu finden und somit sehr selten für Trainer zu bekommen, die dort nicht leben. So könnt ihr Tauros nur in Nordamerika fangen, Qurtel in Süd-Asien oder Symvolara in Ägypten und Griechenland.

Auswahl regionaler Pokémon: Tauros, Qurtel und Symvolara

Aus diesem Grund wird auf reddit immer wieder der Wunsch geäußert, dass Niantic diese Möglichkeit einführen soll. Dadurch könnte die Community auch an Monster kommen, die es in der jeweiligen Region normalerweise nicht gibt. So berichtet auch die reddit-Userin Stealingyourthoughts davon, dass ihr nur noch Tauros zu einem vollständigen PokéDex der Region Kanto fehlt (via reddit.com).

Funktion zum Löschen von Eiern

Andere reddit-User fordern hingegen die Einführung eines Papierkorbs bei Eiern. So schreibt robeee98: “Mein Beutel ist voll mit 7-km-Eiern, sogar mit den zusätzlichen 3 Feldern. Ich wünschte, sie hätten eine Funktion zum Löschen dieser Eier eingebaut.” (via reddit.com).

Auch OzLife_VetTech begrüßt diesen Vorschlag und ist davon überzeugt, dass diese Änderung einen besonderen Anreiz geben würde, Münzen für Brutmaschinen auszugeben (via reddit.com).

Ob Niantic den Wünschen und Forderungen der Community nachkommt, ist bislang nicht bekannt. Sollte es hierzu in Zukunft Änderungen geben, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die aktuellen 7-km-Eier? Wünscht ihr euch auch mehr regionale Pokémon oder habt ihr ganz andere Vorstellungen, welche Monster daraus schlüpfen sollen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare!

In wenigen Tagen startet auch schon der 3. Teil des Hyperbonus. Wir haben uns angesehen, welche neuen Pokémon und Boni euch zu diesem Event erwarten.