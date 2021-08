Pokémon GO: Boni zum 3. Hyperbonus bekannt – 7 neue Pokémon kommen, auch Legendäre

Der 3. Hyperbonus in Pokémon GO wurde endlich mit Details angekündigt. Insgesamt erscheinen 7 neue Pokémon, darunter die beiden Legendären Zacian und Zamazenta. Dazu laufen zwei Event-Wochen und weitere Boni. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Infos.

Was ist das für ein Bonus? Während des GO Fest 2021 hatten Spieler einige globale Aufgaben. Weil die alle gelöst wurden, beschenkte Niantic die Trainer mit insgesamt 3 Hyperbonus-Events. Um das dritte Event war es lange ruhig, doch seit dem 3. August steht endlich fest, wie das Event in Pokémon GO ablaufen wird.

Euch erwarten 7 neue Pokémon. Das sind die Legendären Zacian und Zamazenta, Raffel und dessen Weiterentwicklung Schlaraffel, Wolly und dessen Weiterentwicklung Zwollock und außerdem das Pokémon Legios. Wir zeigen euch hier alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Alle Boni & Startzeit vom 3. Hyperbonus – 2 Raidwochen dabei

Wann ist Start und Ende? Das Event zum 3. Hyperbonus läuft von Freitag, dem 20. August um 10:00 Uhr bis Dienstag, dem 31. August um 20:00 Uhr. Die Zeiten beziehen sich jeweils auf eure Ortszeiten.

Wer spawnt in der Wildnis? Während des Events trefft ihr häufiger auf Raffel und Wolly in der Wildnis. Dazu gesellen sich Galar-Flampion, Unratütox und mit Glück trefft ihr sogar Legios. Einen ersten Blick auf das Eichhörnchen Raffel, das flauschige Schaf Wolly und Legios könnt ihr im Trailer zum Event sehen, den wir euch hier einbetten. Darin stellen sich auch die beiden neuen Legendären Zacian und Zamazenta vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

7-km-Eier: Erhaltet ihr während des Events 7-km-Eier, dann können darin die folgenden Pokémon stecken: Galar-Mauzi, Galar-Ponita, Galar-Flegmon, Galar-Porenta, Galar-Zigzachs, Galar-Flampion und Galar-Flunschlick.

So verändern sich Raids: Während des Events laufen zwei Raidwochen. Die Bosse in den Kämpfen verändern sich dabei und ihr kriegt die Chance auf Shiny Galar-Mauzi, Galar-Porenta, Galar-Smogmog und Galar-Flunschlick. Weiter unten im Artikel zeigen wir euch die Raid-Übersicht.

Befristete Forschung: Während des Events läuft in der Heute-Übersicht eine befristete Forschung. Löst ihr die Aufgaben, werdet ihr Pokémon aus der Galar-Region begegnen.

Shop: Zum Event-Start am Freitag kommen Galar-Uniformen für eure Avatare in den Shop von Pokémon GO. Kostenlos gibt es dann die Arena-Challenger-Uniform. Außerdem gibt es die Drachen- oder Unlicht-Uniform.

Raidwoche 1

Wann läuft das? Die erste Raidwoche startet am Freitag, dem 20. August, um 10:00 Uhr. Also mit dem Event-Start zusammen. Sie endet dann am Donnerstag, dem 26. August, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon erscheinen in Raids:

Schwierigkeit Raidboss Stufe 1 Galar-Flegmon

Galar-Porenta*

Icognito U*

Galar-Zigzachs* Stufe 3 Galar-Smogmog*

Lapras

Legios Legendär Zacian Mega Mega-Bibor* Pokémon, die mit einem Stern (*) versehen sind, könnt ihr mit Glück auch als Shiny treffen

Raidwoche 2

Wann läuft das? Die zweite Raidwoche startet am Donnerstag, dem 26. August, um 10:00 Uhr. Sie endet dann am Mittwoch, dem 1. September, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon erscheinen in Raids:

Schwierigkeit Raidboss Stufe 1 Galar-Mauzi*

Galar-Ponita*

Icognito U*

Galar-Flampion Stufe 3 Relaxo*

Galar-Flunschlick*

Legios Legendär Zamazenta Mega Mega-Tauboss*

Damit ist für viel Abwechslung in den Raids von Pokémon GO gesorgt und ihr bekommt die Chance, die neuen Legendären zu fangen.

Wie gefällt euch das Event zum 3. Hyperbonus in Pokémon GO? Seid ihr mit den Boni zufrieden oder hättet ihr euch andere Spawns oder legendäre Bosse gewünscht? Glaubt ihr, Niantic findet einen Weg, Hoopa zusammen mit dem Event ins Spiel zu bringen oder müssen wir noch länger auf den Release warten?

Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zum Event aus.