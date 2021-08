Hey Pokémon GO, der 3. Hyperbonus ist der perfekte Zeitpunkt für den Release von Hoopa

Im Pokémon GO fehlen außerdem noch zahlreiche weitere Monster. Ich zeige euch, welche Monster ich mir im Spiel am meisten wünschen würde .

Was denkt ihr über einen Release von Hoopa? Wird es zum 3. Hyperbonus kommen oder hofft ihr auf ein anderes Pokémon? Schreibt uns eure Meinung dazu gern auf MeinMMO in die Kommentare.

Passt es auch thematisch? Ja, thematisch kann sich Hoopa ebenfalls hinter Dialga und Palkia einreihen. Diese beiden sorgen im 1. und 2. Hyperbonus für Veränderungen im Zeit- und Raumgeschehen. Und auch bei Hoopa wird das Thema Zeit und Raum in gewisser Weise aufgegriffen. Es ist nämlich mit Hilfe seiner Ringe in der Lage, Dinge von einem Ort zum anderen zu transportieren.

Außerdem hat Niantic nach dem ersten Event-Tag den Ladebildschirm angepasst und Hoopa dort mit integriert. In der Vergangenheit wurden Pokémon, die neu im Ladebildschirm zu sehen waren, auch zeitnah im Spiel veröffentlicht. Das konnte man unter anderem bei Feelinara beobachten. Es könnte also ein Indiz dafür sein, dass Hoopa endlich ins Spiel kommt.

Eines spielte an diesem Tag zwar eine zentrale Rolle, war aber nicht zu fangen: das mysteriöse Pokémon Hoopa . Pokémon GO hat zu diesem Event immer wieder Anspielungen dazu gemacht. So war es am zweiten Event-Tag für die unzähligen legendären Raids verantwortlich.

Darum passt das Event perfekt: Über den 3. Hyperbonus, der zum GO Fest 2021 erspielt wurde, sind bislang nur wenige Informationen vorhanden. Da dieser aber im Zusammenhang mit dem GO Fest steht, könnte ich mir vorstellen, dass Niantic hierfür einen Release eines Monsters vorsieht, welches auch zu diesem Event ein Thema war.

Was ist das Problem? Zum Pokémon GO Fest 2021 hatten die teilnehmenden Trainer die Möglichkeit, globale Herausforderungen zu lösen und sich zusätzliche Events zu erspielen. Das haben sie geschafft, weshalb derzeit der 1. Hyperbonus stattfindet. Dieser dreht sich rund um das Thema “Zeit”.

Wann startet der 3. Hyperbonus? Der 3. Hyperbonus beginnt am 20. August 2021 um 10:00 Uhr und endet am 31. August 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Bald startet der 3. Hyperbonus in Pokémon GO und es ist noch immer nicht bekannt, welches Pokémon im Mittelpunkt dieses Events stehen wird. MeinMMO-Autorin Franzi Korittke erklärt euch, warum sie denkt, dass es der richtige Zeitpunkt für ein Release mit Hoopa wäre.

