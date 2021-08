Pokémon GO: Feldforschungen im August 2021 – Diese lohnen sich

In Pokémon GO gibt es auch im Monat August 2021 wieder Änderungen bei den Feldforschungsaufgaben. Wir haben uns angesehen welche Quests euch diesen Monat erwarten und welche ihr davon nutzen solltet.

Um was geht es? Im Zusammenhang mit dem Monatswechsel gibt es in Pokémon GO häufig auch neue Feldforschungsaufgaben oder veränderte Belohnungen beim Lösen der Quests. Diese Aufgaben erhaltet ihr durch das Drehen am PokéStop.

Alle Feldforschungsaufgaben im August 2021

Die Feldforschungsaufgaben umfassen verschiedene Bereiche. Das kann unter anderem das Fangen von bestimmten Pokémon sein, aber auch das Landen besonders guter Würfe oder Kämpfen in Raids. Für jeden Trainer sollte also eine passende Herausforderung dabei sein.

Nachfolgend haben wir, mit Hilfe der Übersicht von Leekduck, alle Feldforschungen aus dem August für euch zusammengefasst (via Leekduck/reddit). Dabei haben wir die Aufgaben in die verschiedenen Kategorien unterteilt. Alle Pokémon die mit einem (*) gekennzeichnet sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny erhalten.

Feldforschungsaufgaben mit Fangen

Bei diesen Aufgaben sollt ihr eine bestimmte Menge oder Art von Pokémon fangen. In den Belohnungen trefft ihr dann auf eher unspektakuläre Monster wie Enton. Dratini könnte für euch dennoch interessant sein, denn es kann sich zu einem starken Angreifer weiterentwickeln.

Fange 5 Pokémon Begegnung mit Kleinstein* oder Alola-Kleinstein*

Fange 7 Pokémon Begegnung mit Karpador*

Fange ein Pokémon vom Typ Drachen Begegnung mit Dratini* oder Kindwurm*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Begegnung mit Felino*, Vulpix*, Quapsel*, Hippopotas* oder Shnebedeck*

Nutze 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Enton*



Feldforschungsaufgaben mit Werfen

Die Aufgabenkategorie “Werfen” verlangt, wie der Name bereits sagt, gute Wurf-Künste von euch ab. Diese reichen von einem einfachen guten Wurf bis hin zu mehreren fabelhaften hintereinander. Von den Belohnungen dürfte in diesem Monat besonders Pandir interessant sein.

Dieses Monster gibt es ausschließlich durch die Feldforschungsaufgaben zu fangen. Darüber hinaus hat es verschiedene Fellmuster. Wer Pandir in den verschiedenen Mustern für einen vollständigen Pokédex sammeln möchte, sollte diese Aufgabe lösen.

Für alle, die den Community Day im Juni mit Kaumalat nicht nutzen konnten, besteht bei der Feldforschung die Möglichkeit ein starkes Exemplar zu ergattern. Denn auch Knakrack, die Weiterentwicklung von Kaumalat, gehört zu den besten Drachen-Angreifern.

Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Dummisel*

Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Snubbull*, Liliep* oder Anorith*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Onix*

Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir* (Nummer 7)

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Begegnung mit Kaumalat*



Feldforschungsaufgaben mit Kämpfen

Beim Thema Kämpfen sollt ihr euer Können in der Kampfliga, bei Raids oder gegen Team-Rocket unter Beweis stellen. Interessant sind dabei vor allem die Begegnungen mit Pionskora und Relaxo. Diese beiden trefft ihr in der Wildnis eher selten, sie sind allerdings beide als Shiny verfügbar. So könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Exemplar begegnen.

Besiege 3 Mitglieder von Team-GO-Rocket Begegnung mit Pionskora*

Kämpfe in der GO Kampfliga Begegnung mit Quaputzi

Gewinne 2 Raids Begegnung mit Relaxo*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Begegnung mit Amonitas* oder Kabuto*

Gewinne 5 Raids Begegnung mit Aerodactyl*



Feldforschungsaufgaben mit Kumpel/Freunden

Auch euer Kumpel und eure Freunde werden in die Feldforschungen mit einbezogen. So sollt ihr mit eurem Kumpel eine bestimmte Anzahl Herzen oder Bonbons verdienen oder mit Freunden Pokémon tauschen. In der Belohnung könnt ihr auf folgende Monster treffen:

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Pixi*

Verdiene 2 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Scoppel*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Flunschlik oder Trasla*

Tausche ein Pokémon Begegnung mit Barschwa*

Versende 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Roselia



Weitere Feldforschungsaufgaben

Unter dieser Kategorie haben wir alle weiteren Aufgaben zusammengefasst. Hierbei geht es um das Ausbrüten von Eiern, Drehen von PokéStops, Hochleveln oder Entwickeln von Pokémon und das Fotografieren von Monstern.

Besonders interessant sind hierbei Tanhel und Quikel, welche sich zu Metagross und Mamutel weiterentwickeln können. Beide gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Brüte ein Ei aus Begegnung mit Mantax oder Quikel*

Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Tanhel*

Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Evoli*

Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*

Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Endivie*, Feurigel* oder Karnimani*

Nutze 7 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Geckarbor*, Flemmli* oder Hydropi*

Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Mogelbaum*

Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Rihorn* oder Trasla*

Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon Begegnung mit Hoppspross, Yanma* oder Kramurx*

Mache 2 Schnappschüsse eines wilden Pokémon vom Typ Gestein Begegnung mit Kiesling*



Feldforschungsdurchbruch im August 2021

Wie auch bei den Feldforschungsaufgaben, ändert sich im August auch der Forschungsdurchbruch. Wenn ihr an 7 Tagen jeweils eine Feldforschungsaufgabe eingelöst habt, dann erhaltet ihr den Feldforschungsdurchbruch. In diesem trefft ihr im August auf das Pokémon Palimpalim. Außerdem erhaltet ihr für das Einlösen doppelte EP.

Einen kostenlosen Fern-Raid-Pass gibt es im Forschungsdurchbruch in diesem Monat nicht. Ihr könnt euch diesen allerdings über eine Aktions-Box im Ingame-Shop für eine PokéMünze holen. Diese wird immer montags dort verfügbar sein.

Was ist euer Favorit bei den Feldforschungsaufgaben im Monat August? Welche Quest wollt ihr unbedingt erledigen und welche gefällt euch überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare, hier auf MeinMMO.

Neben den Feldforschungsaufgaben erwarten euch in den nächsten Wochen wieder zahlreiche Rampenlicht- und Rais-Stunden und tolle Events. Wir haben uns angesehen, welche Events sich im August besonders lohnen.