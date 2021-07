Pokémon GO: Dataminer finden neue Pokémon-Größen und Evoli-Ticket

Die Dataminer haben in Pokémon GO neue Texte gefunden, die auf neue Pokémon-Größen und ein Evoli-Ticket hindeuten. Wir haben uns angesehen, was im Code des Spiels entdeckt wurde und alle Informationen für euch zusammengefasst.

Was ist passiert? Die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, suchen im Code von Pokémon GO regelmäßig nach neuen Informationen und veröffentlichen diese. Nun hat diese Gruppe neue Texte im Spiel gefunden. Wir haben uns angesehen, um was für Texte es sich dabei handelt und erklären euch, was sie für euch bedeuten.

Das sind die neuen Texte

Durch die Suche im Spiele-Code haben die Dataminer bereits in der Vergangenheit zahlreiche Neuerungen in Pokémon GO gefunden, die dadurch schon vor ihrem eigentlichen Release bekannt wurden. So hat lewymd nun auf reddit die aktuellen Funde der Dataminer veröffentlicht (via reddit.com). Wir zeigen euch, welche das sind:

Neue Größen bei Pokémon

Bisher konntet ihr im Spiel Pokémon in den Größen XS bis XL fangen. Dabei gibt es sogar Medaillen, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Monstern in einer bestimmten Größe fangt, wie große Karpador oder winzige Rattfratz. Nun haben die PokeMiners Texte gefunden, nach denen es zukünftig auch Pokémon in XXS und XXL geben soll. Im Code sieht das so aus:

RESOURCE ID: general_xxl TEXT: XXL

RESOURCE ID: general_xxs TEXT: XXS

Evoli-Ticket

Auch für den Community Day mit Evoli wurden erste Texte gefunden. Hierbei wurde zum einen der Ticket-Name von “Wer du sein willst” zu “Was du sein willst” geändert. Außerdem soll es zum Evoli-Event wieder 5 Fotobomben bei Schnappschüssen geben. Des Weiteren wurden alle Texte rund um Professor Willow entsprechend dem Event angepasst.

RESOURCE ID: quest_title_eevet

-TEXT: Who You Choose to Be

+TEXT: What You Choose to Be

RESOURCE ID: general1.ticket.2_eevet_title

-TEXT: Who You Choose to Be Ticket

+TEXT: What You Choose to Be Ticket

RESOURCE ID: general1.ticket.2_eevet_description

TEXT: A ticket to access the What You Choose to Be Special Research on August 14 and 15, 2021, from 11:00 a.m. to 5:00 p.m. local time each day, wherever you are. Details can be found in the in-game News.

Corona-Bonus

Bereits im Juni hatte Niantic angekündigt, dass sie einen Teil der in 2020 eingeführten Corona-Boni wieder abschaffen, um zu ihrem ursprünglichen Spiele-Konzept zurückzufinden. Es sollen aber auch einzelne Boni erhalten bleiben. Um die Spieler noch mehr zu motivieren, wieder nach draußen zu gehen, sollen außerdem neue Entdecker-Boni eingeführt werden.

Aus diesem Grund haben die Dataminer im Code des Spiels Texte zu den Entdecker-Boni gefunden, die den Trainern bald zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich um folgende:

garantierte Geschenke beim Drehen von PokéStops

höhere Rauch-Wirksamkeit, wenn ihr euch bewegt

10-fache EP beim erstmaligen Drehen eines PokéStops

bis zu 2 Raid-Pässe am Tag beim Drehen an Arenen

Diese Angaben waren allerdings bereits zuvor offiziell durch Pokémon GO bestätigt wurden (via pokemongolive.com). So sehen die Texte im Code aus:

RESOURCE ID: gift_pokestop_guaranteed

TEXT: Guaranteed Gifts from PokéStop spins

RESOURCE ID: incense_effectiveness_walking

TEXT: Increased Incense effectiveness while walking

RESOURCE ID: pokestop_spin_new_xp_ten

TEXT: 10× XP for visiting PokéStops for the first time

RESOURCE ID: two_free_raid_passes

TEXT: Up to two free Raid Passes per day by spinning Gym Photo Discs

Weitere Texte

Abschließend haben die PokeMiners noch weitere Texte gefunden. Bei diesen handelt es sich überwiegend um Hinweise und Anweisungen rund um den Upload von PokéStops. Beim letzten Teil wurde jedoch im Code noch kein Text gefunden. Aus diesem Grund ist diese Position leer.

RESOURCE ID: poi_contrib_upload_later_msg

TEXT: When you are ready to upload, please go to Main menu page.

RESOURCE ID: poi_contrib_upload_now_msg

TEXT: You will receive an email with details shortly.

RESOURCE ID: poi_retake_picture_msg

TEXT:

Außerdem hat Niantic die Texte zu den mysteriösen Teilen der Rocket-Rüpel und dem Rocket-Radar geändert. Die neuen Texte sehen im Spiele-Code nun so aus:

RESOURCE ID: item_leader_map_fragment_desc

-TEXT: Each time you Battle and defeat a Team GO Rocket Grunt, they’ll drop a Mysterious Component. Collect all 6 to see what they combine into!

+TEXT: When you defeat a Team GO Rocket Grunt, you can get a Mysterious Component. Collect six Mysterious Components to combine them! RESOURCE ID: leader_map_assembled_description



-TEXT: Your Mysterious Components have combined into a Rocket Radar. Use the Rocket Radar to locate Team GO Rocket Hideouts!

+TEXT: Your Mysterious Components have combined into a Rocket Radar! Use it to locate Team GO Rocket Hideouts.

Darüber hinaus haben die Dataminer noch zwei neue Links zum Thema Freundesliste und Freundschaftslevel gefunden:

RESOURCE ID: abi_helpshift_url

TEXT: https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=all&s=friends-gifting-trading&f=friend-list-friendship-levels-1614899618

RESOURCE ID: help_center_friends_link

TEXT: https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=all&s=friends-gifting-trading&f=friend-list-friendship-levels-1614900279&l=en

Doch nicht jeder Fund der Dataminer muss durch Niantic auch tatsächlich im Spiel aktiviert werden. Es kann also sein, dass sich diese geleakten Informationen auch nochmal ändern oder gar nicht in Pokémon GO auftauchen. Deshalb solltet ihr sie immer mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

In den kommenden Wochen erwarten euch in Pokémon GO zahlreiche Events, wie der zweite Teil vom Hyperbonus. Aber auch auf tolle Raid- und Rampenlichtstunden sowie den Community Day könnt ihr euch bereits freuen. Wir haben uns angesehen, welche Events sich im August besonders lohnen und diese für euch zusammengefasst.

Auf welches bevorstehende Event freut ihr euch denn am meisten? Und was denkt ihr über den Community Day mit Evoli? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier, auf MeinMMO, in die Kommentare.