Einige Trainer in Pokémon GO berichten von einer Meldung zu einem neuen Social Feature im Spiel, welches auf die Kontakte zugreifen will. Wir haben uns angesehen, um was es bei dieser Benachrichtigung geht und was die Trainer dazu sagen.

Was ist passiert? In der Community auf reddit häufen sich die Meldungen von Trainern, die beim Zugriff auf ihre Freundesliste im Spiel eine Benachrichtigung von Pokémon GO erhalten haben. Wie ihr auf dem nachfolgenden Bild sehen könnt, wird darin ein neues Social Feature unter dem Namen “Niantic Social” angekündigt.

Benachrichtigung zum neuen Social Feature

Hierbei wird deutlich, dass Niantic zukünftig Zugriff auf die Kontakte der Trainer haben möchte. Das verunsichert einige Spieler, wie sie auf reddit mitteilen. So schreibt Bennguyen2: “Ich gebe ihnen keine Informationen zu meiner Kontaktliste. Gut, dass ich die Kontaktberechtigungen in den App-Einstellungen verweigert habe.” (via reddit.com).

Das steckt hinter der Meldung

Wie in der Mitteilung von Niantic zu sehen ist, sollen die Kontakte genutzt werden, damit Trainer andere Spieler aus ihrer Kontaktliste finden können, um diese in Pokémon GO als Freund einzuladen. Eine ähnliche Funktion gibt es im Spiel bereits für die Freundesliste von Facebook. Wer in Pokémon GO mit Facebook verbunden ist, hat die Möglichkeit nach anderen Trainern in seiner Kontaktliste zu suchen.

Aufgrund des “Weiter”-Buttons in der Benachrichtigung sind einige Trainer nun verunsichert, da sie die Freigabe ihrer Kontakte nicht wünschen. Es handelt sich bei dieser Benachrichtigung aber lediglich um eine Information, was auch der reddit-User Duarjo in seinem Beitrag deutlich macht.

So schreibt er: “Für diejenigen, die besorgt sind, weil es nur “Weiter” heißt, es bedeutet Weiter zum Hinweis … Um die Funktion zu aktivieren, wird eine separate Option erscheinen, und ihr müsst der App die Erlaubnis von eurem Handy aus geben, es ist nicht etwas, das Niantic ohne eure Erlaubnis macht.” (via reddit.com)

Das sagt die Community zu der angekündigten Funktion

Die Trainer auf reddit sind von diesem neuen Feature nicht begeistert. Einige äußern Bedenken im Bereich des Datenschutzes. So schreibt der User inksquid256: “Niantic will deine Kontaktliste farmen. Es soll dir “helfen”, mehr Freunde aus deinen Kontakten zu finden” (via reddit.com).

Auch der Trainer EnterNameRightHere fragt in seinem Beitrag: “Meine Frage ist, ob ich bei denjenigen, die den Zugriff auf ihre Kontakte zulassen, auftauche, weil ich in ihrer Kontaktliste bin? Auch wenn es eine Funktion ist, die ich NICHT will?” (via reddit.com)

NordKettle vermutet dahinter eine Aktualisierung, um besser mit Freunden kommunizieren zu können. Er hofft außerdem in diesem Zusammenhang auf die Einführung eines Ingame-Chats sowie einer Möglichkeit die Tauschdistanz zu erhöhen (via reddit.com).

Bereits im Juni hatte Niantic gegenüber der Website Bloomberg neue soziale Funktionen in ihren Spielen angekündigt. Durch diese sollen Trainer zukünftig ihre Treffen besser koordinieren können. Viele Trainer hofften dadurch auf die langersehnte Einführung eines Ingame-Chats.

Bislang ist zur konkreten Umsetzung dieser neuen Funktion noch nichts Näheres bekannt. Sollte es dazu neue Informationen geben, dann könnt ihr es hier, auf MeinMMO, lesen.

Was denkt ihr über das neue Social Feature? Werdet ihr eure Kontaktdaten vom Handy für das Spiel freigeben? Und was erhofft ihr euch durch diese Funktion noch für Neuerungen im Spiel? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In wenigen Tagen enden in Pokémon GO die Corona-Boni. Wir haben uns angesehen, wann es soweit ist und was euch danach im Spiel erwartet.