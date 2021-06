Pokémon GO könnte endlich den Ingame-Chat kriegen, den das Spiel so nötig hat

Die Spieler von Pokémon GO wünschen sich bereits seit Beginn des Spiels eine Ingame-Chat-Funktion. Bislang wurde dieser Wunsch durch Niantic aber nie berücksichtigt. Nun gibt es jedoch Hoffnung, dass diese Funktion endlich kommen wird.

Um was geht es? Viele Spieler kritisieren bereits seit einigen Jahren die fehlende Kommunikationsmöglichkeit unter den Trainern in Pokémon GO. Dies ist insbesondere für zeitliche Absprachen zu Raids, Freundeslevelaufstiege oder für den Glückstausch relevant.

Da es eine solche Funktion bislang im Spiel nicht gibt, haben sich in den sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram und Twitter, aber auch über Instant Messager, wie Discord und WhatsApp, zahlreiche Trainergruppen etabliert. Doch nun möchte Niantic von diesen externen Absprachen weg und gibt den Trainern Hoffnung.

Was ist passiert? Wie Niantic bekannt gab, soll noch in diesem Jahr ein neues Mobile-Spiel mit dem Namen “TRANSFORMERS: Heavy Metal” erscheinen. Im Zuge dieser Vorstellung erklärte Niantic gegenüber der renommierten Webseite Bloomberg Details zum neuen Social-Feature:

“Niantic führt auch neue soziale Funktionen in seinen Spielen ein, damit die Spieler ihre Treffen koordinieren können, was sie derzeit hauptsächlich über Discord und Facebook tun”, heißt es im Artikel (via bloomberg.com).

So liegt die Annahme der reddit-User Nahe, dass es zukünftig eine Chat-Funktion in Pokémon GO geben wird (via reddit.com). Wann es einen solchen Ingame-Chat geben wird und wie dieser dann konkret aussieht, ist bislang noch nicht bekannt.

Vorstellungen und Wünsche der Community zum Ingame-Chat bei Pokémon GO

Die Nutzer auf reddit haben jedoch bereits ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche, wie diese Chat-Funktion im Spiel aussehen könnte. So schreibt ein Trainer, dass er sich einen richtigen Chat in Pokémon GO wünscht, damit er nicht mehr auf externe Gruppen zurückgreifen muss (via reddit.com). Diese lassen sein Spiel nämlich regelmäßig abstürzen.

Ein anderer Spieler vermutet hingegen, dass Niantic sich bei einem Ingame-Chat lediglich auf vorgefertigte Phrasen beschränken wird. (via reddit.com) Dieses Szenario scheint für einige Nutzer gar nicht so unwahrscheinlich. Ein Argument dafür ist in erster Linie der Kinderschutz.

Wie auch der User Stockings Booby auf reddit schreibt, wird Pokémon GO nach wie vor von vielen Kindern gespielt (via reddit.com). Eine uneingeschränkte Chat-Funktion könnte für sie zu riskant sein. Tatsächlich muss Niantic auf diese Zielgruppe besondere Rücksicht nehmen.

Dennoch halten viele an dem Wunsch fest, dass es eine Lösung seitens Niantic dafür geben wird. Denn durch eine Chat-Funktion in Pokémon GO sehen einige Trainer zusätzlich die Chance auch mit anderen Spielern in Kontakt zu treten, die sie persönlich gar nicht kennen, aber in ihrer Freundesliste haben.

Schon seit dem Start des Spiels wird so eine Chat-Funktion gewünscht. Im Jahr 2018 gehörte sie bei den Spielern zu den größten Wünschen für das Jahr 2019 in Pokémon GO.

Wie sind eure Vorstellungen und Wünsche für einen Ingame-Chat in Pokémon GO? Und über welche Plattformen kommuniziert ihr derzeit mit anderen Trainern? Tauscht euch gern in den Kommentaren hier bei MeinMMO dazu aus.

