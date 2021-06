Pokémon GO: Dataminer finden neue Raid-Erfolge, die ihr bald verdienen könnt

Im neuen Update 0.211.0 stecken einige neue Inhalte für Pokémon GO, die Dataminer bereits gefunden haben. Ein großer Punkt sind die Raid-Erfolge. Die werden an Trainer für ihre Leistungen bei Raids verteilt. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos.

Was ist neu? Das Update mit der Versionsnummer 0.211.0 befindet sich gerade im Rollout für die Trainer von Pokémon GO. Nach und nach wird das Update also für alle Regionen freigeschaltet. Die Dataminer haben sich die neue Version genau angeguckt und im Code wichtige Änderungen gefunden:

Raid-Erfolge

Neue Musik für das GO Fest

Raid-Stadion

Raid-Ranglisten

Vor allem die Raid-Erfolge dürften interessant werden, da sie dynamisch nach jedem Raid verteilt werden könnten. Wir beleuchten die wichtigsten Punkte des Dataminings hier auf MeinMMO für euch.

Raid-Erfolge – Was ist das und wofür gibt es sie?

Was ist das? Es scheint, dass diese Erfolge nach abgeschlossenen Raids angezeigt werden. Sie werden an Teilnehmer verteilt, die am Raidkampf mitgemacht und dort Wichtiges geleistet haben. Das zeigt jedenfalls das Datamining von Pokemongohub (via pokemongohub.net)

Wofür gibt es sie? Bisher gibt es verschiedenste Kategorien, die für einen Erfolg sprechen können. Die Titel zeigen wir euch auf Englisch mit den deutschen Erklärungen dazu.

“Hardest Hitter” – Vermutlich für den Trainer, der am Ende des Raids insgesamt am meisten Schaden verursacht hat

“Style Savant” – bezieht sich auf das Aussehen der Trainer mit Avatar-Anpassungen. Wie das Spiel ausmacht, wer “am besten aussieht”, ist noch unklar

“Final Strike” – Für denjenigen, der dem Boss den letzten Schaden zufügt, bevor er besiegt ist

“The Big One” – Für denjenigen, der das größte Pokémon zum Raid brachte. Unklar ist, ob es nach Größe, Größe und Gewicht oder sogar nach WP geht

“Raid Buddy” – Wer mit seinem Kumpel beim Raid kämpft

“Master of Mega Evolution” – Ein Trainer, der eine Mega-Entwicklung im Raid einsetzte

Besondere Statistiken: Weitere Texte wurden gefunden, die wohl am Ende von Raids eingeblendet werden. Es ist unklar, ob sie für jeden angezeigt werden oder nur den Teilnehmer des Raids, der in der jeweiligen Kategorie das Meiste erreichte.

“Walk Star” – Zeigt, wie viele Kilometer der Trainer am Vortag vor dem Raid lief

“Traveler” – Zeigt, von wie viel Kilometer Entfernung der Trainer am Raid teilnahm

“Stamina Specialist” – Zeigt, wie viele Sekunden der Trainer gekämpft hat

“Charged and Ready” – Eine Übersicht, wie viele Lade-Attacken der Trainer einsetzte

“Flush with Friends” – Eine Übersicht, mit wie vielen Freunden ein Trainer am Raid teilnahm

Dazu scheint es neue Medaillen zu geben, die mit diesen Raid-Erfolgen in Verbindung stehen.

Was wurde noch gefunden?

Im Datamining der PokeMiners (via reddit.com) wurden einige neue Grafiken und Musik fürs GO Fest 2021 gefunden, dazu auch ein neues Raid-Stadion und Grafiken für die Raid-Ranglisten:

Musik: Für das GO Fest wurden verschiede Songs zu Rock und Pop gefunden, die während des Events abgespielt werden

Raid-Stadion: Gefunden wurden Banner, die zu den Teams Rot, Gelb und Blau passen, ein Fernseher, Zuschauer und eine Innen- sowie Außen-Ansicht des Raid-Stadions

Raid-Ranglisten: Für die Raid-Ranglisten, die schon bei früheren Dataminings gefunden wurden, sind jetzt neue Grafiken im Code des Spiels aufgetaucht

Alle gefundenen Grafiken und Songs findet ihr im reddit-Post:

Wie gefallen euch die neuen Funde der Dataminer? Seid ihr schon gespannt auf die Raid-Erfolge und könnt euch vorstellen, dass die Raids damit für euch interessanter werden?

Oder seid ihr gespannter auf das neue Raid-Stadion und die gefundenen Inhalte zum GO Fest 2021? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sprecht mit anderen Trainern über das Thema.

