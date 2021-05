Es gibt neue Infos zum GO Fest 2021 in Pokémon GO! Entwickler Niantic gibt Details rund um den Ablauf bekannt und kündigt gleich 7 neue Shinys für das Event an. Wir geben euch die Übersicht.

Wann läuft das GO Fest 2021? Ganze 2 Tage werdet ihr auch in diesem Jahr für das GO Fest haben. Es läuft am 17. Juni und 18. Juni jeweils zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Ortszeit. Die beiden Tage unterscheiden sich allerdings in den Inhalten. Am ersten Tag steht das Thema “Fangen” im Vordergrund, während am zweiten Tag die Raid-Kämpfe im Mittelpunkt stehen.

Was kostet das GO Fest? Hier gibt es eine große Überraschung. Im letzten Jahr kostete das Ticket noch fast 15 Dollar zuzüglich Steuern. In diesem Jahr soll es nur 5 Dollar plus Steuern kosten. Das Ticket in diesem Jahr kostet also nur noch ein Drittel. Im Ingame-Shop kostet das Ticket 5,49 Euro.

Das ist das Thema: Das gesamte GO Fest dreht sich um das Thema Musik. Genau deshalb erscheinen über die Eventzeit zahlreiche musikalische Pokémon in der Wildnis.

So läuft das GO Fest 2021 ab

Das passiert am ersten Tag für alle Spieler: Der erste Tag lohnt sich für alle Spieler – egal ob man ein Ticket besitzt oder nicht. Die aufgezählten Boni gelten für alle Trainer. So gibt es folgende Inhalte:

Es gibt 4 unterschiedliche Habitate, die jede Stunde wechseln. Je nach Habitat erscheinen andere Pokémon häufiger in der Wildnis. Die Stunden teilen sich wie folgt auf: Dschungel: Pokémon wie Sichlor, Griffel oder Froxy Wüstengebirge: Pokémon wie Panzaeron, Schilterus oder Hippopotas Meeresstrand: Pokémon wie Dratini, Wablu oder Mamolida Höhlen: Pokémon wie Kiesling, Galar-Flunschlik oder Kapuno

In Raids erscheinen Pokémon wie Kapoera, Koknodon, Kapuno, kostümierte Galar-Ponita sowie Galar-Zigzachs

Dauerhaft über die Eventzeit erscheinen folgende Pokémon in der Wildnis: Palimpalim, Zirpurze und Ohrdoch sowie ein kostümiertes Pikachu

Es gibt ein kostenloses Avatar-T-Shirt zum GO Fest

An diesem Tag erscheinen erstmals folgende Shinys: Flurmel, Palimpalim, Ohrdoch und Schallquap

Das passiert am ersten Tag für Ticketinhaber: Außerdem gibt es noch zahlreiche Boni, die ausschließlich die Ticketinhaber ausnutzen können. Dazu zählt eine Spezialforschung, für die ihr eine Band aus Pokémon zusammenstellen müsst. Dort könnt ihr unter anderem zwischen Rocker-Pikachu und Star-Pikachu wählen. Je nach eurer Wahl erscheint ein anderes Musikstück während des Spiels. Die Spezialforschung belohnt euch unter anderem mit einem bisher unbekannten mysteriösen Pokémon.

Jede Stunde gibt es eine andere Globale Herausforderung, die gemeistert werden muss. Wenn das geschafft ist, dann profitieren alle Ticketinhaber für die restliche Stunde von einem Bonus.

Außerdem wird die Shiny-Chance für alle Ticketinhaber erhöht. Am Samstag ist die Chance höher als am Sonntag, doch auch da profitiert ihr von einer verbesserten Chance. Wer also viele Shinys fangen möchte, sollte sich ein Ticket sichern.

Der Rauch lockt am ersten Tag spezielle Pokémon im Spiel an. Dafür profitieren ebenfalls nur Ticketinhaber. Folgende Pokémon erscheinen im Rauch vermehrt:

Dschungel: Pokémon wie Icognito F, Icognito G, Kappalores, Plaudagei, Folipurba und Serpiroyal

Pokémon wie Icognito F, Icognito G, Kappalores, Plaudagei, Folipurba und Serpiroyal Wüstengebirge: Pokémon wie Flamara, Icognito F, Icognito G, Despotar, Libelldra und Jiutesto

Pokémon wie Flamara, Icognito F, Icognito G, Despotar, Libelldra und Jiutesto Meeresstrand: Pokémon wie Garados, Aquana, Azumarill, Icognito F, Icognito G und Karadonis

Pokémon wie Garados, Aquana, Azumarill, Icognito F, Icognito G und Karadonis Höhlen: Pokémon wie Nachtara, Icognito F, Icognito G, Guardevoir, Absol, und Voltula

Pokémon wie Nachtara, Icognito F, Icognito G, Guardevoir, Absol, und Voltula Neue Shinys im Rauch: Im Rauch habt ihr die Chance auf die neuen Shiny-Formen von Icognito F, Jiutesto und Karadonis

Hier findet ihr die Shinys für das GO Fest 2021 (via reddit.com)

Das passiert am zweiten Tag für alle Spieler: Ohne Ticket werdet ihr auch am zweiten Tag einige Boni ausnutzen können. Dazu gehören:

Spezielle Lieblingspokémon kehren zurück in die Raids – genaue Infos gibt es hierzu aber noch nicht

Alle Pokémon vom ersten Tag erscheinen nochmal am zweiten Tag in der Wildnis – allerdings ohne die Habitate

Das passiert am zweiten Tag für Ticketinhaber: Wer sich ein Ticket kauft, der kann am zweiten Tag nochmal mehr abstauben. Hier ist die Liste der Boni nochmal länger:

Jeder Raid am Sonntag bringt euch 10.000 zusätzliche Erfahrungspunkte

Es gibt bis zu 10 kostenlose Raid-Pässe für alle Ticketinhaber – allein diese Pässe sind beim Einzelkauf etwa 10 Euro wert

Zusätzlich gibt es eine Befristete Forschung, die euch mit 8 Fern-Raid-Pässen belohnt

Eine kostenlose Box im Ingame-Shop beschert euch weitere 3 Fern-Raid-Pässe

Alle Pokémon, die Samstag vom Rauch angelockt wurden, erscheinen auch am Sonntag im Rauch

Das gibt es an beiden Tagen: Es sind noch nicht genug Boni! Zusätzlich gibt es einige Boni, die an beiden GO-Fest-Tagen aktiv sind. Dazu zählen:

Lockmodule halten 3 Stunden an

Die Brutdistanz von Eiern ist halbiert

7-km-Eier beinhalten andere Pokémon wie etwa Fluffeluff, Klingplim und Ohrdoch

Es gibt exklusive Feldforschungen für das GO Fest

Ticketinhaber erhalten bei Geschenken exklusive Sticker

Schnappschüsse bringen euch eine Überraschung hervor – allerdings nur Ticketinhabern

Wie kann man das Ticket kaufen? Die Tickets sind bereits im Ingame-Shop verfügbar. Die könnt ihr dort ganz normal kaufen und erhaltet dann einige Tage vor Beginn des Events eine Medaille.

Was haltet ihr von den Inhalten des GO Fests? Werdet ihr euch ein Ticket kaufen oder spielt ihr an dem Wochenende ohne Ticket?

