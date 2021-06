Pokémon GO bestätigt Meloetta für das GO Fest – Was ist das für ein Monster?

Zum GO Fest 2021 werdet ihr Meloetta in Pokémon GO fangen können. Was das mysteriöse Pokémon auszeichnet, erfahrt ihr hier.

Das wurde bestätigt: Auf dem offiziellen Twitterkanal des Spiels wurde ein Teaser zum großen GO Fest 2021 gezeigt. Dort ist der Schatten eines Pokémons zu sehen, begleitet von ein paar Musik-Noten und dem GO-Fest-Logo.

Der ziemlich deutlich zu erkennende Schatten wurde von Trainern umgehend als Meloetta identifiziert. Bei diesem Monster handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon – in diese Reihe fällt beispielsweise auch Victini, das ihr beim vergangenen GO Fest 2020 fangen konntet.

Um Victini drehte sich beim vergangenen GO Fest eine komplette Quest, die zu den Highlights des Events zählte. Gut möglich, dass Meloetta eine ähnliche Behandlung bekommt und über eine Spezialforschung zu fangen sein wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Der Tweet zum neuen Pokémon. Trainer haben das Mysterium schnell gelüftet.

Was ist Meloetta für ein Pokémon?

Das ist Meloetta: Meloetta ist ein mysteriöses Pokémon vom Typ Normal und Psycho, dass mit der fünften Generation der Hauptspiele eingeführt wurde. Es hat weder eine Entwicklung, noch eine Vorstufe, allerdings verfügt es über eine alternative Form. Es kann von der “Gesangsform” zur “Tanzform” wechseln, wodurch es seinen Psycho-Typ in den Kampf-Typ umwandelt.

Die Formen von Meloetta: links Tanz, rechts Gesang.

Ob diese spezielle Eigenart direkt mit Meloetta eingeführt wird, bleibt abzuwarten. Andere Formwandler-Pokémon wie beispielsweise Deoxys bekamen ihre unterschiedlichen Formen erst im Laufe der Zeit, die man dann wiederum separat einfangen musste.

Darum passt Meloetta zum GO Fest 2021: Das GO Fest 2021 hat eine deutliche Musik-Thematik. Unter anderem werden “musikalische Pokémon” in der WIldnis auftauchen. Außerdem kann man zwischen Rocker- und Pop-Star-Pikachu aussuchen und entscheidet so gleichzeitig, welche Art von Musik während des Events im Spiel abläuft.

Auch das singende und tanzende Meloetta passt dazu. Laut PokéDex-Einträgen der Hauptspiele kann es jeden in seinen Bann ziehen, der seine Melodien hört.

Das GO Fest im Juli ist nicht mehr weit entfernt, nun steht aber erstmal noch der restliche Monat an. Alle Events im Juni in Pokémon GO findet ihr hier in der Übersicht.