Pokémon GO: Spieler fürchten, Niantic hat noch ein Pokémon vergessen

Erst kürzlich zeigten Trainer den Entwicklern von Pokémon GO, dass zwei Pokémon fehlen. Offenbar ist das jetzt wieder der Fall, denn mindestens ein weiteres Pokémon fehlt noch. Dabei war es schon mal kurz in Pokémon GO.

Welches Pokémon soll in Pokémon GO fehlen? In der Community auf reddit wird gerade heiß diskutiert, was mit Galar-Pantimos los ist und ob es jemand gesehen hat. Denn es scheint verschollen. Für ein bezahltes Event war es im Dezember kurz im Spiel und sollte danach für alle freigeschaltet werden.

Trainer richten ihre Worte an Niantic und fragen: Wie können wir Galar-Pantimos fangen? Erst kürzlich machten Trainer Niantic darauf aufmerksam, dass Sommer-Sesokitz und Pantimimi fehlen – und Niantic reagierte.

Die Vergangenheit zu Galar-Pantimos

Wann kam es ins Spiel? Mit einer Spezialforschung im Dezember 2020 brachte Niantic zum ersten Mal Galar-Pantimos ins Spiel. Allerdings gab es die Forschung nur gegen ein bezahltes Ticket. Trainer, die das nicht kauften, konnten Galar-Pantimos nicht begegnen.

Wie sollte es dann weitergehen? Das sagte Niantic nicht deutlich. Spieler gingen davon aus, dass es wie bei anderen bezahlten Tickets ablaufen soll: Meist sind Ticket-Exklusive Pokémon dann mit einer Verzögerung von Wochen oder Monaten für alle Trainer zu fangen.

Das sagen Trainer: Auf reddit fragt Trainer Luke9251, ob Niantic Galar-Pantimos vergessen hat (via reddit.com). Er schreibt, dass er mit dem Post vielleicht die Aufmerksamkeit der Entwickler bekommt. “Um das zusammenzufassen. Wir hatten schon einige bezahlte Events mit kaufbaren Tickets. Und all diese Pokémon wurden später kostenlos zugänglich gemacht:

Regigigas kam nur zwei Wochen nach seinem Bezahl-Event in die EX-Raids

Danach hatten wir Genesect, dass in etwas weniger als 5 Monaten nach seinem Bezahl-Event in Raids kam. Sogar mit seiner Shiny-Form

Dann war da Victini, das rund 2 Monate nach dem GO Fest für jeden veröffentlicht wurde

Und dann haben wir da noch Galar-Pantimos, inzwischen fast 6 Monate nach seinem Bezahl-Event. Noch ist nicht in Sicht, dass es bald verfügbar wird.”

Galar-Pantimos und Pantifrost in Pokémon GO

In den Kommentaren auf reddit erwähnt Trainer Amafule ein weiteres Pokémon. “Auch Rotom. Es war nur während dem GO Fest letzten Sommer verfügbar. Aber es wird wahrscheinlich wie Icognito behandelt” (via reddit.com). Zu einem Release von Rotom gibt es von Niantic auch noch keine weiteren Informationen.

Gut möglich, dass Niantic tatsächlich Galar-Pantimos vergessen hatte und jetzt ähnlich wie bei Sommer-Sesokitz und Pantimimi handelt. Sesokitz bekam mehr Spawns in der Wildnis und Pantimimi findet man in Europa in den 5-km-Eiern.

Vielleicht hat Niantic mit der Galar-Form von Pantimos aber auch etwas ganz anderes vor und plant einen besonderen Release.

Wie würdet ihr euch eine Veröffentlichung von Galar-Pantimos in Pokémon GO wünschen? Bei einem Eier-Event, soll es in der Wildnis spawnen oder hättet ihr gern Raids mit Galar-Pantimos? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

