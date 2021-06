In Pokémon GO startet am Samstag ein Spezial-Raid-Wochenende. Dort erhaltet ihr mehr Bonbons, höhere Chancen auf XL-Bonbons und generell steigt die Anzahl der Raids. Wir zeigen euch alle Boni.

Was ist das für ein Event? Mit dem Spezial-Raid-Wochenende will Niantic euch die Raid-Kämpfe in Pokémon GO attraktiver machen. Das Event läuft nur an zwei Tagen, soll sich aber dafür richtig lohnen. Die Raidbosse, die ihr in der Zeit trefft, schmeißen viele Bonbons ab.

Genau richtig, wenn ihr noch welche von ihnen in eurer Sammlung mit Power-Ups versorgen sollt.

Raid-Wochenende – Startzeit und Boni

Wann läuft das Event? Der Start ist am Samstag, den 12. Juni, um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Raid-Wochenende läuft dann bis Sonntag, den 13. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit. Danach werden alle Boni wieder rückgängig gemacht und in Pokémon GO wird alles wieder “normal”.

Welche Boni gibt es? Die Boni des Events beziehen sich vor allem auf das Erhalten von Bonbons.

Ihr bekommt doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Die Wahrscheinlichkeit, XL-Bonbons für das Fangen von Pokémon zu erhalten, ist während des Events dreimal so hoch. Bedenkt, dass nur Trainer ab Level 40 die XL-Bonbons erhalten können.

Während des Events findet ihr häufiger Raid-Kämpfe. Das Bezieht sich auch auf legendäre Raids der Stufe 5 und Mega-Raids.

Welche Bosse sind da aktiv? In Pokémon GO könnt ihr gerade gegen Regirock, Regice und Registeel in den Raids der Stufe 5 kämpfen. Das Trio bleibt noch bis zum 17. Juni im Spiel und ist also auch während des Raid-Wochenendes aktiv.

Das müsst ihr für Raids wissen: In Raids erhaltet ihr sowieso 3 garantierte XL-Bonbons. Es besteht die Chance, zusätzliche 1-3 XL-Bonbons zu erhalten. Trainer hoffen, das sich die höhere Wahrscheinlichkeit der XL-Bonbons darauf auswirkt, dass es wahrscheinlicher ist, die zusätzlichen 3 XL-Bonbons zu erhalten. Im besten Fall bekommt ihr dann für einen Raid 6 XL-Bonbons.

So reagieren Spieler: Trainer fragen in den sozialen Netzwerken bei Niantic nach, wie sich der Bonus genau auf die Raids auswirken wird. Für viele Spieler ist es unklar formuliert und man wünscht sich eine klarere Kommunikation seitens der Entwickler (via Twitter.com).

Im selben Twitter-Post schreiben Spieler, dass sie das Wochenende nicht großartig ausnutzen werden, weil ihnen das Regi-Trio dafür zu langweilig ist. Sie hätten sich besondere Raidbosse gewünscht, die das Wochenende nochmal stärker machen. Eine Auswahl dazu findet ihr bei unserer Übersicht über die besten Angreifer in Pokémon GO.

Wie gefällt euch das Raid-Wochenende? Ist das ein Event, das ihr mal wieder richtig ausnutzen wollt, um eure Bonbon-Vorräte aufzustocken oder geht es euch wie den Spielern, die sich für das Event eine neue Auswahl von Level-5-Raids gewünscht hätten?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.