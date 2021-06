Pokémon GO: Die besten Konter gegen Mega-Lahmus

Verratet uns doch in den Kommentaren, welches eure besten Konter gegen Mega-Lahmus sind. Außerdem könnt ihr im Rahmen des Events “Eine ganz langsame Entdeckung” auch die Galar-Form von Lahmus erhalten. Alle weiteren Infos zu den Events im Juni bei Pokémon GO findet ihr hier.

Anhand der Angaben von Pokebattler (via pokebattler.com ) zeigen wir euch in der nachfolgenden Tabelle die besten Konter, die ihr gegen Mega-Lahmus einsetzen solltet, um möglichst schnell zu gewinnen.

Wie lange könnt ihr gegen Mega-Lahmus kämpfen? Den Raid-Boss findet ihr vom 08. Juni 2021 um 10:00 Uhr bis 17. Juni 2021 um 10:00 Uhr in den Mega-Raids im Pokémon GO.

Wie auch bei allen anderen Mega-Raids könnt ihr die Megaentwicklung am Ende nicht direkt fangen, sondern erhaltet ein normales Lahmus. Mit Hilfe der entsprechenden Mega-Energie könnt ihr dieses Mega-Monster dann aus Lahmus entwickeln. Die benötigte Mega-Energie für Mega-Lahmus, erhaltet ihr als Belohnung am Ende des Mega-Raids.

Um was für einen Boss handelt es sich? Die Megaentwicklung von Lahmus gehört zum Typ Wasser und Psycho. Es wird am 08. Juni 2021 erstmals im Rahmen des Events “Eine ganz langsame Entdeckung” im Pokémon GO eingeführt.

