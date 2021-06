Pokémon GO will euch wohl bald in Raids mit neuen Quests stärker herausfordern

Im Datamining von Pokémon GO fanden die Experten eine neue Art von Quest. Die setzt euch ein Zeitlimit für Raids. Erfahrt hier, wie das funktionieren könnte und warum das spannend ist.

Was ist neu? Regelmäßig schauen Dataminer in den Code von Pokémon GO, um zu erfahren, was hinter den Kulissen des Spiels passiert. Im neusten Datamining fand man

neue Quests

Inhalte für den Community Day mit Kaumalat

Details zum Event mit Flegmon

eine kleine Änderung zum Ticket des GO Fests

Wir zeigen euch hier, was die Dataminer fanden und warum es in Pokémon GO mit den neuen Quests spannender werden könnte.

Quests für Raids mit Zeitbegrenzung

Das wurde gefunden: Auf reddit teilt Nutzer martychochrane die neusten Funde des Dataminings der PokeMiners (via reddit.com). Das Team der Pokeminers hat in Vergangenheit schon oft Änderungen im Code des Spiels entdeckt, die dann letztendlich auch im Spiel veröffentlicht wurden. Man kann den Funden also trauen. Unklar ist allerdings, wann die Änderungen im Spiel übernommen werden.

Die neuen Quests sehen im Code so aus:

+RESOURCE ID: quest_beat_raid_singular_minutes

+TEXT: Win a raid in under {0} minutes

+RESOURCE ID: quest_beat_raid_singular_seconds

+TEXT: Win a raid in under {0} seconds

+RESOURCE ID: quest_evolve_slowpoke_plural

+TEXT: Evolve {0} Slowpoke

Zwei Quests verlangen, dass ihr einen Raid mit einer Zeitbegrenzung abschließt. Dabei ist von Minuten und Sekunden die Rede. Eine weitere neue Quest verlangt, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Flegmon entwickelt.

Was bedeutet das? Es scheint sich dabei um Aufgaben zu halten, die euch ein Zeitlimit für den Abschluss eines Raids geben. Generell haben Raids ja schon ein Zeitlimit. Mit diesen Quests könnte das nochmal reduziert werden, sodass euch eine neue Herausforderung in den Kämpfen gegen die Bosse erwartet.

Für welche Schwierigkeitsgrade das gilt, ist allerdings unklar. Möglicherweise sind das Event-Quests, die mit dem Flegmon-Event “Eine ganz langsame Entdeckung” zusammenhängen. Denn das Event dreht sich vor allem um langsame Pokémon. Als Witz könnte es die Quest geben, dass ihr die langsamen Pokémon schnell besiegen müsst.

Passend zum Flegmon-Event wurden auch Texte für Challenges und den Titel des Events gefunden.

Höhere Chancen auf XL-Bonbons

Was ist das? Die folgenden Funde sollen vermutlich als Teil der “Heute”-Ansicht im Spiel auftauchen, wie die Dataminer schreiben. Ob und wie man sie freischaltet, ist aber noch unklar.

+RESOURCE ID: breakthrough_free_remote_raid_pass

+TEXT: Remote Raid Pass from Research Breakthroughs

+RESOURCE ID: breakthrough_xp_double

+TEXT: 2× XP from Research Breakthroughs

+RESOURCE ID: catch_candy_xl_chance_double

+TEXT: 2× chance to obtain Candy XL

+RESOURCE ID: catch_candy_xl_chance_triple

+TEXT: 3× chance to obtain Candy XL

+RESOURCE ID: raid_weekend_bonus_candy

+TEXT: Bonus Candy Raid Weekend

Da geht es um

Kostenlosen Fernraid-Pass durch Forschungsdurchbruch (aktuell schon mit Perlu im Spiel)

Doppelte EP durch Forschungsdurchbrüche

Doppelte Chancen, XL-Bonbons zu verdienen

Dreifache Chancen, XL-Bonbons zu verdienen

Zusätzliche Bonbons bei einem Raid-Wochenende

Community-Day und GO-Fest-Funde

Das ist neu beim Community Day: Im Code wurden die Texte für das Ticket mit Kaumalat aktualisiert. Das ist eine gewöhnliche Änderung, die zu jedem Community Day auftritt.

Das wurde beim Text für das GO Fest 2021 verändert:

RESOURCE ID: general1.ticket.5_description

-TEXT: A ticket to access Pokémon GO Fest on July 17 and 18, 2021, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. local time each day, wherever you are. Discounted for this year only in celebration of the fifth anniversary of Pokémon GO. Details can be found in the in-game News.

+TEXT: A ticket to access Pokémon GO Fest on July 17 and 18, 2021, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. local time each day, wherever you are. Discounted for this year in celebration of the fifth anniversary of Pokémon GO. Details can be found in the in-game News.

+RESOURCE ID: gf2021_content_hashtag +TEXT: Post photos with #PokemonGOFest2021, and we’ll share our favorites!

Wer genau hinsieht, entdeckt, dass man das “only” gestrichen hat. Vorher hieß es, dass die Tickets für das GO Fest zur Feier des 5. Geburtstags von Pokémon GO “nur” in diesem Jahr reduziert werden. Das kann eine kleine Schönheitskorrektur sein oder bedeuten, dass es in Zukunft öfter Tickets im Angebot geben wird.

In den nächsten Wochen stehen bei Pokémon GO noch einige neue Inhalte an. Rampenlichtstunden, das Flegmon-Event, Raidstunden, neue Raidbosse und eine Überraschung im Juni.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Events im Juni 2021 bei Pokémon GO. Auf welches der nächsten Abenteuer freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.