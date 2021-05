In Pokémon GO werdet ihr im Forschungsdurchbruch im Juni auf Perlu treffen. Außerdem erhaltet ihr jedes Mal einen Fern-Raid-Pass und weitere Belohnungen. Wir zeigen euch, ob sich der Durchbruch lohnt.

Das ist der Forschungsdurchbruch im Juni: Ab dem 1. Juni um 22:00 Uhr erhaltet ihr im Forschungsdurchbruch das Wasser-Pokémon Perlu. Es löst damit Galar-Ponita ab, welches bisher im Durchbruch zu finden war.

Zusätzlich zu Perlu gibt es allerdings noch weitere Belohnungen:

Bei jedem Durchbruch einen kostenlosen Fern-Raid-Pass – selbst wenn ihr bereits die maximale Anzahl an Pässen besitzt

Doppelte EP für den Abschluss des Forschungsdurchbruchs

Forschungsdurchbruch mit Perlu – Sollte man den abholen?

So sehr lohnt sich Perlu: Das Pokémon von Typ Wasser gehört in Pokémon GO eher zu den selteneren Pokémon. Die Entwicklungen Aalabyss und Saganabyss sind allerdings nicht sonderlich stark und spielen in der Meta keinerlei Rolle. Rein von der Stärke her lohnt sich Perlu also nicht.

Ihr könnt Perlu allerdings auch in der schillernden Form fangen. Wer damals den Quest-Tag mit Perlu verpasst hat und noch kein Shiny besitzt, könnte im Forschungsdurchbruch belohnt werden.

Perlu und seine zwei Weiterentwicklungen.

So stark sind die anderen Boni: Richtig interessant wird der Forschungsdurchbruch dank der starken Boni. So erhaltet ihr jedes Mal einen Fern-Raid-Pass, der normalerweise 200 Münzen kostet. Dazu gibt es noch die doppelten EP, damit ihr noch nötige EP für Level 50 erfarmen könnt. Allein für den Fern-Raid-Pass lohnt sich der Durchbruch also auf alle Fälle.

So kommt man an den Forschungsdurchbruch: Dafür müsst ihr insgesamt an 7 Tagen eine Feldforschung abgeschlossen haben. Am 7. Tag werdet ihr dann mit dem Durchbruch belohnt, der euch zur Abholung bereitsteht.

Grundsätzlich müsst ihr also nichts Aufwendiges für den Forschungsdurchbruch erledigen. Es lohnt sich in diesem Monat also, wenn ihr jeden Tag zumindest eine Quest abschließt.

Was ist sonst noch los im Juni? Der Juni steckt voller Events. Es beginnt bereits mit dem Wechsel der Jahreszeit, der am 1. Juni vollzogen wird. Außerdem erwarten euch neue Raid-Bosse und Events im Juni. Eine genaue Übersicht über alle Boni findet ihr hier:

