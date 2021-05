Pokémon GO: Alle Events im Juni 2021 – Welches lohnt sich?

Bei Pokémon GO trefft ihr im Juni 2021 auf das Regi-Trio. Wir zeigen euch alle Events, Rampenlichtstunden, Raidstunden und was euch sonst noch in den nächsten Wochen erwartet.

Um was geht es? Entwickler Niantic gab nun für den Juni 2021 bekannt, welche Events bereits feststehen. Wir zeigen euch in der Übersicht hier auf MeinMMO alle Rampenlichtstunden, Raidstunden, und weitere Events wie “Eine ganz langsame Entdeckung” und das “Event zur Sonnenwende”.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, damit ihr ihn stets als Anlaufstelle zu Event-Infos nutzen könnt.

Juni-Events 2021 in der Übersicht:

Das sind die Events: In der folgenden Tabelle findet ihr den genauen Zeitraum und die Namen aller Events, die im Juni 2021 anstehen. Unterhalb der Tabelle zeigen wir euch die Highlights des Monats, die ihr nicht verpassen solltet.

Zeitraum Event 1. Juni bis 17. Juni Giovanni mit

Crypto-Zapdos 1. Juni bis 1. Juli Forschungsdurchbruch

mit Perlu 1. Juni bis 17. Juni 5er Raids mit Regirock,

Regice und Registeel 1. Juni bis 8. Juni Mega-Schlapor in Mega-Raids 1. Juni Rampenlichtstunde mit Lithomith

und mehr EP 2. Juni Raidstunde mit Regirock 6. Juni Community Day mit Kaumalat 8. Juni bis 13. Juni Event “Eine ganz langsame Entdeckung” 8. Juni bis 17. Juni Mega-Lahmus in Mega-Raids 8. Juni Rampenlichtstunde mit Abra

und mehr Bonbons 9. Juni Raidstunde mit Registeel 15. Juni Rampenlichtstunde mit Flegmon

und mehr Bonbons 16. Juni Raidstunde mit Regice 17. Juni bis 20. Juni Event zur Sonnenwende 17. Juni bis 30. Juni Unbekanntes legendäres

Pokémon in Stufe-5-Raids 17. Juni bis

(vermutlich) 1. Juli Giovanni mit neuem

Crypto 17. Juni bis 2. Juli Mega-Garados in Mega-Raids 22. Juni Rampenlichtstunde mit Quiekel

und mehr EP 23. Juni Raidstunde mit Unbekannt 25. Juni bis 1. Juli Überraschungs-Event 29. Juni Rampenlichtstunde mit Griffel

und mehr Sternenstaub 30. Juni Raidstunde mit Unbekannt Ab 1. Juli Nur noch 1 Pokémon in

Mega-Raids

Welche Events lohnen sich im Juni 2021 besonders?

Community Day mit Kaumalat: Der Community Day mit Kaumalat am 6. Juni ist die ideale Chance für euch, starke Angreifer für eure Raid-Teams zu sichern. Kaumalats Entwicklung Knakrack gehört zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO und sollte bei jedem Trainer in der Sammlung sein. Zusätzlich habt ihr die Chance, euch ein begehrtes Shiny zu sichern. Für viele Trainer ist das ein Must-Have-Event, weil Kaumalat sonst deutlich seltener zu finden ist.

Eine ganz langsame Entdeckung: Das Event startet am 7. Juni um 10:00 Uhr und bringt Galar-Flegmon, Galar-Lahmus und Mega-Lahmus zum ersten Mal zu Pokémon GO. Die Spawns während des Events drehen sich um “langsame” Pokémon und euch erwartet eine Sammler-Herausforderung mit Flegmon.

Das Event zur Sonnenwende: Das Event kennt ihr bereits aus den letzten Jahren. Trainer auf der Nordhalbkugel begegnen ab dem 17. Juni sommerlichen Pokémon, während Trainer auf der Südhalbkugel winterlichen Pokémon begegnen. Am 16. Juni soll es weitere Details zum Event geben.

Auf welches der Events im Juni 2021 bei Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Habt ihr besonderen Rampenlichtstunden, die ihr unbedingt mitnehmen wollt oder liegt euer Fokus eher auf den neuen Raidbossen, die euch im Spiel erwarten?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über die kommenden Ereignisse aus.