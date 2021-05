Pokémon GO: So stark wird Knakrack mit Erdkräfte

Der Community Day im Juni mit Kaumalat bringt auch eine neue Attacke für dessen Entwicklung Knakrack. Wie stark wird das Monster damit in Pokémon GO?

Wann kommt die neue Attacke? Bei der neuen Attacke handelt es sich um den Boden-Angriff “Erdkräfte”. Den bekommt jedes Knakrack, dass ihr während des kommenden Community Days am 06. Juni 2021 oder bis zu zwei Stunden nach dem Event entwickelt. Wie genau der Community Day mit Kaumalat läuft, erfahrt ihr hier.

Erdkräfte macht Knakrack noch gefährlicher

So profitiert Knakrack von der Attacke: Sowieso gehört Knakrack schon zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Das Monster vom Typ Drache und Boden kann in beiden Kategorien richtig gut Schaden austeilen. Mit Erdkräfte wird Knakrack in Arenen und Raids ein noch besserer Angreifer, was den Boden-Typus angeht.

Ersetzt man Erdbeben durch Erdkräfte, stehen bei den Boden-Angreifern laut einer Analyse von Gamepress nur noch Stalobor und Demeteros in der Tiergeistform vor Knakrack – zumindest, was den reinen Schaden pro Sekunde angeht (via GamePress).

Im Vergleich mit Stalobor hat Knakrack allerdings den Vorteil, dass es mehr aushält und so mehr Chancen bekommt, Raid- oder Arena-Monstern ordentlich Schaden zuzufügen, bevor es besiegt wird. So kann es insgesamt mehr Schaden austeilen.

Am Community Day solltet ihr Knarksel zu Knakrack entwickeln

Gegenüber Tiergeistform-Demeteros hat es außerdem einen anderen Vorteil: Boden-Pokémon wie Knackrack oder Demeteros werden gerne als Konter gegen Elektro-Pokémon eingesetzt. Knakrack hat dabei gleich eine dreifache Resistenz gegen Elektro-Attacken, während Demeteros nur eine einfache Resistenz gegen Elektro mitbringt.

Darüber hinaus handelt es sich bei Demeteros um ein legendäres Monster, für das man schlecht Bonbons sammeln kann. Bei Knakrack hingegen kann man den ganzen Community Day nutzen, um erstens ein starkes Exemplar, und zweitens ausreichend Bonbons für Level-Ups zu sammeln.

Insgesamt gilt also: In Raids und Arenen kann man mit Knakrack und Erdkräfte noch besser Schaden anrichten, als mit Erdbeben. Und sollte irgendwann seine Mega-Entwicklung Mega-Knakrack ins Spiel kommen, wird dieses Monster mit Erdkräfte der absolut beste Boden-Angreifer im Spiel.

Wie sieht es im PvP aus? In der Pokémon GO Kampfliga ist Knakrack vor allem in der Meister-Liga nützlich. Nach aktuellem Stand wird Erdkräfte in der klassischen Meisterliga (bis Level 40) einige neue Siege gegenüber Erdbeben bringen – das hängt aber ein Stück weit von der Schildsituation ab. Insgesamt wird Erdkräfte schneller einzusetzen sein, Erdbeben hat aber einen höheren Grundschaden.

Insgesamt ist Erdkräfte vor allem im PvE-Bereich ein Upgrade. Gegen Arenen und Raids wird Knakrack noch stärker, PvP steht beim kommenden Community Day nicht so sehr im Vordergrund – das war bei vielen der letzten Community Days noch andersherum.

Sicher ist: Man sollte sich am Community Day auf jeden Fall ein starkes Knakrack mit Erdkräfte sichern, um einen der besten Boden-Angreifer im Spiel zu bekommen. Vor allem, da Kaumalat in der Vergangenheit verdammt selten war, dürfte das Event die perfekte Gelegenheit dazu sein.

Außerdem könnt ihr euch zum Community Day auch ein Shiny Kaumalat sichern, wenn ihr lang genug sucht. Apropos Shinys: Dank der geschafften Rocket-Challenge kommt ein ganz neues Shiny ins Spiel.