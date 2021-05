Pokémon GO verteilt ab Dienstag wieder großen EP-Bonus und bringt neues Shiny

Ihr habt es geschafft und die große Rocket-Challenge in Pokémon GO erfolgreich abgeschlossen. Der große Bonus dafür steht euch ab Dienstag in Form von mehr EP, einem neuen Shiny und neuen 1er-Raids zur Verfügung.

Warum gibt es den Bonus? Am vergangenen Wochenende lief in Pokémon GO der Community Day mit Wablu und zeitgleich startete eine Rocket-Challenge. Die Aufgabe lautete, insgesamt 25 Millionen Rocket-Rüpel zu besiegen.

Am Abend des 20. Mai 2021 verkündete Niantic, dass das Ziel der Rocket-Herausforderung erreicht wurde (via Twitter.com). Für euch stehen ab kommendem Dienstag, dem 25. Mai, 3 Boni zur Verfügung.

EP-Bonus, neues Shiny, neuer 1er-Raid

Das sind die Belohnungen:

Für die restliche Dauer des “Illuminierende Legenden Y”-Events erhaltet ihr dreimal so viele Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Bedenkt, dass ihr die Erfahrungspunkte mit einem Glücksei noch weiter erhöhen und den Bonus damit noch steigern könnt. Eine gute Hilfe, wenn ihr euch auf dem Weg von Level 40 zu Level 50 befindet. Für die restliche Dauer des Events könnt ihr in den Raids der Stufe 1 auf Galar-Zigzachs treffen. Mit diesem Pokémon steht auch der dritte Bonus in Verbindung. Ab Dienstag habt ihr die Chance, schillernden Galar-Zigzachs zu begegnen. Diese Chance bleibt auch nach dem Ende des aktuellen Events bestehen.

Wie lange läuft das Event? Mit den Worten “für die restliche Dauer des “Illuminierende Legenden Y”-Events” ist die Zeit bis zum 31. Mai um 20:00 Uhr Ortszeit gemeint. Bis dahin läuft das Event mit Yveltal, die dreifachen Fang-EP und auch die Level-1-Raids mit Galar-Zigzachs.

Wie sieht das Shiny aus? Da jetzt einige von euch sicherlich gespannt darauf sind, wie die schillernden Galar-Zigzachs wohl in Pokémon GO aussehen, zeigen wir euch die Shiny-Familie in der folgenden Grafik:

Wie geht es in Pokémon GO weiter?

Das ist bekannt: Für den Monat Mai stehen noch eine Rampenlichtstunde und eine Raidstunde an.

Außerdem startet in ein paar Tagen der Kanto-Cup, der für die PvP-Spieler unter euch nochmal interessant werden dürfte. Denn der bringt wieder Abwechslung ins Spiel und lädt auch Gelegenheitsspieler dazu ein, sich in den Trainer-Kämpfen auszutoben.

Die kommenden Boni sind für euch vollkommen kostenlos und können ohne Einsatz von Geld erspielt und mitgenommen werden. Allerdings bietet Pokémon GO auch einige Inhalte, die man gegen den Einsatz von Echtgeld erwerben kann.

