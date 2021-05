Pokémon GO: Besiegt jetzt viele Rocket-Rüpel, um großen EP-Bonus und Shiny freizuschalten

In Pokémon GO ist eine große Challenge gestartet, bei der ihr unbedingt mitmachen solltet. Die Boni, die ihr damit freischalten könnt, lohnen sich richtig für euch.

Was ist das für eine Challenge? In wenigen Tagen startet das große “illuminierende Legenden Y”-Event mit Yveltal und Team GO Rocket. Während des Events trefft ihr zum ersten Mal Yveltal, außerdem schlüpft Pam-Pam aus eigenartigen Eiern und einige Unlicht-Pokémon belagern die Wildnis. Doch auch Team GO Rocket ist mit von der Partie und ganz still startete am 15. Mai eine Challenge.

Ab jetzt habt ihr eine Woche Zeit, so viele Rüpel wie möglich zu bekämpfen. Schafft ihr das, gibt es einen ordentlichen EP-Bonus, ein Shiny und eine Zugabe bei den Raids der Stufe 1.

Besiegt Rocket-Rüpel und erhaltet 3x EP

Das ist die Aufgabe: Die Herausforderung läuft seit Mitternacht am 15. Mai für alle Trainer auf der ganzen Welt. Gemeinsam sollen 25 Millionen Rocket-Rüpel besiegt werden. Dafür habt ihr bis zum 24. Mai um 01:59 Uhr Zeit.

Das sind die Belohnungen: Erreicht ihr das Ziel, werden die folgenden Belohnungen ab Dienstag, dem 25. Mai, für euch freigeschaltet:

Bis zum Ende des “Illuminierende Legenden Y”-Events erhaltet ihr dreifache Fang-Erfahrungspunkte

Bis zum Ende des “Illuminierende Legenden Y”-Events trefft ihr Galar-Zigzachs in Raids der Stufe 1

Ihr habt die Chance, Shiny Galar-Zigzachs zu begegnen. Dieser Bonus bleibt auch nach Ende des Events bestehen

Das “Illuminierende Legenden Y”-Event endet am Montag, dem 31. Mai 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Hier seht ihr die schillernde Galar-Familie von Zigzachs mit Geradaks und Barrikadax

Was passiert da noch? Am 18. Mai startet das Event regulär mit Yveltal und bringt Unlicht-Pokémon wie Hunduster oder Kanivanha in die Wildnis. Außerdem gibt es eine befristete Forschung mit Team GO Rocket, die euch mit Galar-Zigzachs belohnt. Ihr könnt während des Events eine Lade-TM nutzen, damit Crypto-Pokémon die Attacke “Frustration” vergessen.

Ab dem 25. Mai startet die zweite Hälfte des Events, die die neue Evoli-Entwicklung “Feelinara” ins Spiel bringt. Evoli und seine Entwicklungen stehen in dieser Zeit im Fokus des Events.

Lest hier, warum sich das Illuminierende Legenden Y-Event so sehr für euch lohnt.

Wo sieht man den Challenge-Fortschritt?

Das ist bekannt: Schon zum Event “Illuminierende Legenden X” mit Xerneas gab es so eine globale Herausforderung. Dabei wurdet ihr herausgefordert, 500 Millionen Fee-Pokémon zu fangen. Allerdings zeigte man den Fortschritt dafür nicht im Spiel an. Niantic erklärte auf Twitter, dass Updates zum aktuellen Stand per Tweet mitgeteilt werden (via twitter.com).

Es ist also davon auszugehen, dass die Zwischenstände der Rocket-Challenge auch wieder über den Twitter-Kanal von Pokémon GO verkündet werden.

Wie gefällt euch die Herausforderung mit den Rocket-Rüpeln? Ist das endlich wieder ein Grund, gegen sie anzutreten oder kämpft ihr sowieso regelmäßig gegen sie und nehmt jeden Kampf mit?

Ein Trainer zeigte seine Idee, wie er gegen die Eintönigkeit mit den Rocket-Kämpfen angehen würde. Dazu teilte er seine geniale Schiggy-Idee mit der Community von Pokémon GO und wird dafür gefeiert.