Aus der Pokémon-Serie kennen die meisten von euch Schiggy mit Sonnenbrille. Ein Trainer wird für die Idee gefeiert, wie die ikonische Schiggy-Meute zu Pokémon GO kommen könnte. Ähnlich, wie Team GO Rocket.

Um was geht’s? Auf reddit teilte ein Spieler von Pokémon GO seine Version davon, wie die Schiggy-Meute im Spiel eingebaut werden sollte. Als erfrischende Alternative zu den Rocket-Rüpeln von Team GO Rocket, die Trainer seit Monaten bekämpfen.

Bei den Trainern auf reddit kommt die Idee gut an, mehr als 3.300 Upvotes hat der Thread schon erzielt.

“… wenn man gewinnt, bekommt man gestohlene Gegenstände …”

Das ist die Idee: Trainer rjbelz erklärt, wie der Squirtle Squad seiner Meinung nach im Spiel auftreten soll (via reddit.com). Zufällig sollen Trainer in der Wildnis der Meute begegnen. Aber nicht an PokéStops und auch nicht an Arenen.

“Es sollte eine WP-Limitierung bei der Auswahl der Angreifer gegen die Meute geben”, erklärt rjbelz. “Dafür haben sie [die Schiggy-Meute] leicht erhöhte Wettkampfpunkte wie Raidbosse, damit die Kämpfe knapper werden”.

Sollte man im Kampf gegen die Meute erfolgreich sein, hat rjbelz eine spannende Idee für die Belohnungen. “Wenn man gewinnt, bekommt man ‘gestohlene’ Gegenstände von anderen Spielern. Steine, Pokébälle, Sonderbonbons, Avatar-Gegenstände etc. Dazu selbstverständlich Erfahrungspunkte und Medaillen-Erfolge.” Wenn man hingegen verliert, muss man sein Können beim nächsten Mal erneut unter Beweis stellen.

Für rjbelz wäre das eine spannende Alternative zum Drehen von Stops und dem Bekämpfen von Rocket-Rüpeln oder Bossen wie Arlo, Sierra und Cliff. “Es könnte auch wie ein Event laufen, wie mit Jessie und James. Damit es nicht zu viel wird”, fügt der Ideengeber zu.

Damit will er umgehen, dass diese Kämpfe gegen die Schiggy nach kurzer Zeit eintönig werden.

Wie kommt das an? Die Rückmeldungen zu der Idee sind auf reddit sehr positiv. Leute schreiben “Das ist sehr süß” und wünschen sich die Schiggy mit Sonnenbrille zurück. Einer schreibt “Ich stimme vollkommen zu! Die Episode im Anime, in der Schiggy zurück zur Schiggy-Meute geht, war das erste Mal, dass ich vor dem Fernseher geweint habe! Das ist ein GROßER Moment” (via reddit.com).

Wer ist die Schiggy-Meute?

Das ist die Truppe: Im Anime von Pokémon lernt man die Schiggy-Meute schon während der ersten Folgen kennen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Schiggy, die von ihren Trainern verlassen wurden. Besonders ist an ihnen, dass jedes Schiggy eine Sonnenbrille trägt. Der Anführer der Meute, das Schiggy von Ash, trägt eine eckige Brille – die anderen haben runde Gläser.

Einen Einblick in die “Ziele” der Schiggy-Meute bekommt ihr in folgendem YouTube-Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Anime sind die Schiggy zunächst rebellisch, beklauen die Leute aus dem Dorf und sprühen Graffiti an Wände. Sie werden dann von Team Rocket reingelegt und formen sich danach letztendlich zu einer guten Truppe, die der Stadt und den Bewohnern hilft.

Das Schiggy von Ash ist fester Teil der Meute und wird von Ash nur ab und zu zum Kampf zurückgeholt. Bei vielen Zuschauern blieb die Gruppe aus den Schildkröten-Pokémon positiv in Erinnerung.

Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Truppe in Pokémon GO eine gute Zugabe wäre, oder müsste man an der Idee des Trainers noch feilen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare von MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus. Wollt ihr das Squirtle-Squad in Pokémon GO?